Wprowadzenia działań osłonowych dla samorządów m.in. przez złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie, czy przesunięcie na długie półrocze rat za janosikowe - to kolejne rozwiązania zaakceptowane przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej, o których poinformował resort rozwoju.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ministerstwo poinformowało, że w pakiecie kolejnych rozwiązań składających się na tarcze antykryzysową rząd zgodził się na wprowadzenie m.in. osłonowych rozwiązań dla samorządów, które przez koronawirusa odnotowują spadek wpływów m.in. z tytułu podatków.

Projekt przewiduje np. podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o 1 maja. Teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka - podkreślono.

Kolejne rozwiązanie dla samorządów przewiduje wprowadzenie w 2020 roku możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych - z PIT, CIT, podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, PCC, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej - będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Projekt zakłada ponadto, że w 2020 roku złagodzona zostanie reguła fiskalna ograniczająca zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki (PIT, CIT itd.) wynikającego z epidemii koronawirusa.

Ministerstwo dodało, że nowe przepisy dadzą też możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. Chodzi o raty tzw. janosikowego przypadające w maju i czerwcu br., które będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 roku. Przykładowo w przypadku Wrocławia równowartość dwóch rat janosikowego (za maj i czerwiec), to 15 514 367,00 zł, a Warszawy równowartość dwóch rat janosikowego (za maj i czerwiec), to 201 463 392,67 zł. Miasta będą mogły zapłacić te raty w drugim półroczu 2020 roku - wyjaśnił resort rozwoju.

Projekt przewiduje też uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 roku. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków koronawirusa.

Ministerstwo poinformowało, że wprowadza się także możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co ma poprawić płynność samorządów.

Jak poinformowano, z subwencji ogólnej za czerwiec miasta otrzymają np. Kraków - ponad 80 mln zł, Gdynia blisko 22 mln zł, a Komorniki blisko 2,5 mln zł.