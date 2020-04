Jest ostateczna wersja przepisów, które od jutra zniosą cześć ograniczeń związanych z epidemią. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia, które umożliwi między innymi wstęp do lasów, parków i zwiększenie liczby klientów w sklepach.

Z rozporządzenia wynika, że godziny dla seniorów będą obowiązywać tylko od poniedziałku do piątku, a w lesie nie trzeba będzie nosić maseczek.

Więcej wiernych będzie mogło przebywać w kościołach - jedna osoba na każdych piętnaście metrów kwadratowych powierzchni świątyni. W pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do 50 osób.

Do małych sklepach - do stu metrów kwadratowych powierzchni - będzie mogło wejść do czterech klientów na jedną kasę, w większych - jedna osoba na każdych piętnaście metrów powierzchni.

Więcej klientów - do czterech na jedną kasę - będzie mogło pojawić się na stacji benzynowej i na targowisku.

Tereny zielone - w tym lasy, parki i plaże - będą dostępne poza placami zabaw, miejscami biwakowania i tak zwaną mała infrastrukturą leśną.

Samodzielnie będą mogły przemieszczać się nastolatki od 13. roku życia - oczywiście w ramach dotychczasowych ograniczeń.

Pięć etapów łagodzenia restrykcji

Jutro nastąpi zatem pierwszy z pięciu etapów łagodzenia restrykcji. Według KPRM II etap znoszenia ograniczeń przewiduje: otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych, a także otwarcie niektórych instytucji kultury - bibliotek, muzeów, galerii sztuki.

III etap odnosi się do gastronomii - stacjonarnie z ograniczeniami. Wówczas mają zostać otwarte zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także sklepy w galeriach handlowych.



Możliwe będą wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3. Ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.



IV etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.