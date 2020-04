Udana interwencja dziennikarzy RMF FM w sprawie problemu z odebraniem dziecka ze szpitala przez kobietę, u której w marcu zdiagnozowano koronawirusa. Chodzi o historię, która wydarzyła się na Oddziale Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Kobieta, u której wykryto koronawirusa, miesiąc temu, 30 marca, urodziła zdrowe dziecko. Noworodek został w szpitalu, kobieta trafiła do szpitala zakaźnego. Tam była leczona i w ubiegłym tygodniu wyzdrowiała. Potwierdziły to dwa negatywne wyniki testów. I tu pojawił się problem: mimo że kobieta jest już wyleczona, została objęta kwarantanną domową. A przez to nie mogła odebrać swojego czterotygodniowego dziecka ze szpitala.

Po naszej interwencji w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, zamówiony został specjalny transport sanitarny. Na czas przejazdu z dzieckiem kobieta została zwolniona z kwarantanny. Teraz jest już w swoim mieszkaniu, z noworodkiem.

Dziecko z podwójnym negatywnym wynikiem testu

"W dniu 25.04.2020 r. wydana została decyzja nakazująca poddanie się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie od dnia 26.04.2020 r. do dnia 09.05.2020 r. w miejscu zamieszkania, zgodnie z informacją zawartą w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

W dniu 29.04.2020 r. uzyskano od lekarza w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pisemną informację o dobrym stanie dziecka oraz braku przeciwwskazań do jego wypisu. Dziecko bez cech infekcji, po urodzeniu izolowane do otrzymania dwukrotnego ujemnego wyniku wymazu pobranego w kierunku SARS-CoV-2" - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna potwierdziła informacje o transporcie medycznym dla kobiety. Jednocześnie dodała, że "Matka została poinformowana przez lekarza prowadzącego o konieczności zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych z punktu widzenia epidemiologicznego, warunków mieszkaniowych (według ww. osoby obecnie w domu mieszka bez współdomowników), w tym zalecono przez kolejnych 14 dni stosowanie maseczki i szczególne dbanie o higienę, w tym mycie rąk".

Zalecenia dotyczące kobiet w ciąży

9 marca zostały zmienione zalecenia profesora Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i profesora Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii odnośnie organizacji pracy oddziałów położniczo-ginekologicznych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zalecenia te zaakceptowane zostały także przez prof. M. Zimmera, prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

"Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zawieszeniu podlegają odwiedziny w oddziałach położniczo-ginekologicznych, w tym obecność osób towarzyszących przy porodach. Należy umożliwić pacjentkom możliwość kontaktu z najbliższymi przy pomocy ich własnych urządzeń elektronicznych" - czytamy w najnowszych zaleceniach.

Konsultanci podkreślają, że należy odwołać wszystkie planowe zabiegi ginekologiczne z wyjątkiem stanów nagłych. W sytuacji wątpliwej przed zabiegiem należy skonsultować się telefonicznie lub bezpośrednio z lekarzem specjalistą położnictwa i ginekologii. Wizyty ambulatoryjne — poza przypadkami nagłymi i sytuacjami wymagającymi bezpośredniego kontaktu z lekarzem powinny być odwołane. W pozostałych przypadkach należy umożliwić przeprowadzenie porady zdalnej (teleporady, telekonsultacje) mającej na celu ustalenie dalszego postępowania (e-recepty, e-zlecenia badań, zwolnienia lekarskie, termin kolejnej wizyty).

Zalecenia dotyczące karmienia noworodków

Profesor Ewa Helwich, konsultant krajowa ds. neonatologii wydała rekomendacje dotyczące karmienia piersią przez matkę zakażoną koronawirusem oraz diagnozowaną w kierunku COVID-19.

Zgodnie z nimi:

1. Wyniki badań dotyczące braku przedostania się koronawirusa do pokarmu matek są oparte na niewielu przypadkach, dlatego powinny być traktowane z dużą ostrożnością.

2. W przypadku kobiet zakażonych koronawirusem lub w okresie diagnozowania w kierunku COVID zalecana jest izolacja dziecka od matki. Należy umożliwić matce odciągane mleka, by utrzymać laktację.

3. Po potwierdzeniu ustania ryzyka transmisja zakażenia z matki na dziecko (dwukrotny ujemny test u matki zakażonej i pojedynczy test ujemny u podejrzanej) możliwe jest karmienie naturalne.