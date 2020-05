"Wzmacniamy kontrolę sanitarną na Śląsku" - ogłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski i poinformował o szczególnych działaniach podjętych w walce z epidemią w tym regionie. Województwo śląskie od kilku dni jest ogniskiem największej liczby zakażeń. Tylko dzisiaj potwierdzono ich 81.

Punkt badań pracowników KWK Murcki-Staszic w Katowicach, / Andrzej Grygiel / PAP

Łukasz Szumowski polecił Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wysłanie na Śląsk większej liczby ekspertów sanepidu. Zdecydowano o masowym pobieraniu wymazów od osób znajdujących się w grupach zagrożenia. Wczoraj było to tysiąc próbek, dziś od rana kolejny tysiąc, a do wieczora jeszcze 2,5 tysiąca. Jutro tych wymazów ma być pobranych 5 tysięcy. Minister zdrowia zwrócił się też do MSWiA o skrupulatniejsze policyjne kontrole przestrzegania kwarantanny na Śląsku.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że ponad 95 proc. osób zakażonych przechodzi chorobę "całkowicie bezobjawowo". Mając świadomość tego, że Śląsk jest gęsto zaludnionym terenem, gdzie jest zlokalizowanych bardzo dużo zakładów pracy, chcemy tę akcję ciągnąć do momentu, dopóki nie będzie opanowana całkowicie sytuacja w tych ogniskach - dodał.

Szumowski zaapelował do górników i ich rodzin, by w najbliższym czasie pozostali w domach. Większość z nich po prostu choruje bezobjawowo, więc intensyfikujemy maksymalnie nasze działania, żeby jak najszybciej tę grupę przebadać, przetestować, odizolować chorych od zdrowych - podkreślił minister.

Jaka jest sytuacja w szpitalach w woj. śląskim?

Pytany o sytuację w szpitalach na Śląsku, minister odparł, że "jest w nich około połowa obłożenia, w związku z tym, jest tam jeszcze duża przestrzeń do leczenia chorych". Szczęście w nieszczęściu jest takie, że ponad 95 proc. tych ludzi jest całkowicie bezobjawowa. To nam trochę pomaga, bo nie wymagają oni hospitalizacji na dzień dzisiejszy - dodał.

Podkreślił, że "jest to dobra wiadomość, bo osoby te nie mają w tej chwili istotnego zagrożenia swojego życia i zdrowia". Wskazał, że pomimo wszystko są to osoby chore, zakażone więc należy je, jak najszybciej zlokalizować, przebadać i poprosić o izolację.



Do piątkowego wieczora w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej potwierdzono oficjalnie zakażenie koronawirusem u 432 osób - to o 48 przypadków więcej niż w czwartek. Do tej pory kwarantanną w całej PGG objęto 1593 osoby. Województwo śląskie przoduje w liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Tych przypadków wykryto 3323.

Łukasz Szumowski ujawnił natomiast, że rozpatrywane jest łagodzenie obostrzeń w różnym tempie w różnych regionach kraju. Myślę, że przez najbliższe kilka dni zobaczymy, jak wygląda opanowanie ognisk na Śląsku i wtedy będziemy decydowali, czy robimy dwie prędkości, czy w całej Polsce te działania będą takie same - dodał.