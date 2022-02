Wojewoda śląski, Narodowy Fundusz Zdrowia i szpital MSWiA w Katowicach zdecydowali, że punkt wymazowy w siedzibie NOSPR-u będzie działał całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Taka decyzja spowodowana jest lawinowym wzrostem zakażeń koronawirusem w województwie śląskim.

Całodobowy punkt wymazowy w Katowicach / PAP/Zbigniew Meissner / PAP

To będzie spore ułatwienie dla mieszkańców chociażby w weekend, kiedy zwykle ograniczony jest dostęp do punktów pobrań i lekarzy POZ. Ważne jest to, że sami zainteresowani pacjenci mogą wygenerować skierowanie przez Internetowe Konto Pacjenta i z tym skierowaniem przyjechać w dowolnej godzinie, bez kolejki do punktu w Katowicach przy NOSPR.



Do tej pory punkt działał codziennie przez 8 godzin. To dawało możliwość pobrania nawet tysiąca próbek badań każdego dnia. Teraz ta liczba ma być większa.





Punkt wymazowy, dostępny zarówno dla pieszych jak i kierowców (w systemie drive-thru), znajduje się na parkingu A na terenie katowickiej Strefy Kultury, w pobliżu siedziby NOSPR. Dojazd do niego prowadzi od strony ulicy Olimpijskiej.