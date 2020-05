Od poniedziałku 18 maja salony kosmetyczne ponownie są czynne. Konieczna jest odległość co najmniej 1,5 m między stanowiskami. Jeśli nie ma takiej możliwości, muszą one być oddzielone ekranami ochronnymi. Przepierzenia szczególnie zalecane są dla stanowisk do manicure.

