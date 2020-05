Nadszedł ten moment, na który wielu czekało z utęsknieniem. Wreszcie po dwóch miesiącach będzie można skorzystać z usług salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Czeka Was metamorfoza „nie do poznania”? Pochwal się! Wyślij nam zdjęcie!

/ Grafika RMF FM

My zarośnięci, z odrostami, sumiastymi wąsami i kwiatami w ręku (kup swojej fryzjerce kwiatka, niech wie, że tęskniłeś!) ruszamy na podbój salonów fryzjerskich! Choć kolejki dłuższe niż do ortopedy, to na pewno wśród Was są tacy, którym udało się załapać dzisiaj na wizytę do ukochanej fryzjerki, fryzjera.

Prześlijcie nam swoje zdjęcie przed i po fryzjerskiej metamorfozie. Za największe metamorfozy rozdamy piękne rowery od RMF FM, a autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają żółto-niebieskie gadżety.

TUTAJ MOŻESZ WYSŁAĆ ZDJĘCIE>>>