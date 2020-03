Kluby z Ekstraklasy, I, II i III ligi mogą liczyć na wsparcie z pakietu pomocnego, którego plan przedstawił Polski Związek Piłki Nożnej. Nasza federacja zwolniła drużyny z niższych lig z opłat za udział w rozgrywkach seniorskich. Pakiet pomocowy o wartości 7,5 miliona złotych przygotowano dla piłki kobiecej. Łącznie PZPN pakiet pomocowy wyliczył na ponad 116 milionów złotych.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek / Piotr Nowak / PAP

Najwięcej środków trafi do Ekstraklasy. To między innymi 30 milionów złotych na szkolenie drużyn juniorskich i młodzieżowych. Te środki mają trafić do klubów z myślą o kolejnym sezonie. O tym, jak ta kwota zostanie podzielona, zdecydować mają same kluby. Ten sam mechanizm przewiduje 10 milionów złotych dla pierwszoligowych drużyn. Mniejsze środki przewidziano dla II i III ligi. Łącznie w tym programie przewidziano 50 milionów złotych.

Mimo że sezon nie zostanie rozegrany w pełnym wymiarze, PZPN w całości wypłaci klubom nagrody za udział w programie Pro Junior System. To pula ponad 18 milionów złotych. Zyski zależą od tego, ile minut na boisku spędzają młodzi piłkarze. Zespoły, które nie mogą liczyć na taki zastrzyk pieniędzy, dostaną tym razem wsparcie z funduszu solidarnościowego. 120 tysięcy dla pierwszoligowców, 100 tysięcy dla klubów z II ligi i po 20 tysięcy dla III-ligowców. Wsparcie solidarnościowe to ponad 3,5 miliona złotych. To środki, które mają trafić do klubów najszybciej, bo dotyczą jeszcze tego sezonu.

W kolejnym roku PZPN zapowiada utrzymanie puli 18 milionów złotych w programie Pro Junior System. Związek zwiększy także o 50 procent nagrody dla klubów, które zagrają na szczeblu centralnym Pucharu Polski.

Pomocowe wsparcie przewidziano także piłki kobiecej. W puli 7,5 miliona złotych. PZPN znosi także opłaty za udział w rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy. To pomoc, która przyda się najmniejszym, amatorskim klubom. Wyliczono, że wartość tej pomocy to ponad 8,5 miliona złotych.

Łącznie na pomoc dla klubów i wszystkie przewidziane programy PZPN przeznaczy ponad 116 milionów złotych.