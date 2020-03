W związku z epidemią koronawirusa tegoroczny Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie – decyzją organizatorów – został przeniesiony na maj 2021 roku. "Tak wielkie przedsięwzięcia logistyczne dla kilkudziesięciu tysięcy osób, w obliczu zagrożeń, które niesie pandemia COVID-19, nie są możliwe do zrealizowania w ostatniej chwili i w dowolnym czasie. Wymagają wielomiesięcznych przygotowań w gronie kilkuset osób" - argumentują.

Drodzy Fani, Artyści, Współorganizatorzy, Partnerzy, Przyjaciele!



Od kilku tygodni obserwujemy nadzwyczajną walkę mającą na celu opanowanie epidemii COVID-19 zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata. Międzynarodowa społeczność zmaga się z jednym z największych globalnych wyzwań ostatnich lat, które jest testem naszej solidarności i współpracy. Wnikliwie analizujemy wszystkie informacje, monitorujemy bieżącą sytuację, współpracujemy ze służbami.



Pragniemy wyrazić solidarność ze wszystkimi, których skutki epidemii dotknęły w bezpośredni i pośredni sposób, a także z tymi, którzy narażając życie i zdrowie pomagają innym. Łączymy się myślami także z sektorem kultury, innymi festiwalami na całym świecie i wszelkimi wydarzeniami, twórcami, artystami, partnerami, podwykonawcami, dla których jest to czas wielkiej próby.



Dokładnie przeanalizowaliśmy ryzyka związane z organizacją Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w maju 2020 roku. W związku ze stosunkowo bliskim czasem jego realizacji, podjęliśmy jedyną możliwą decyzję - o przeniesieniu festiwalu i realizacji zaplanowanego programu w dniach od 25 do 30 maja 2021 roku.



"Choć program festiwalu jest dopracowany w każdym szczególe, a bilety na większość koncertów wyprzedane, realizacja FMFu nie będzie niestety w tym roku możliwa. Nikt nie może dziś z całą pewnością i odpowiedzialnością przewidzieć momentu zakończenia pandemii COVID-19, ani jej długofalowych skutków, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć. Festiwal musi być przede wszystkim bezpiecznym i radosnym doświadczeniem dla wszystkich mieszkańców Krakowa oraz naszych gości, którzy przebywają do nas spoza Krakowa. W trosce o naszą społeczność i jej bezpieczeństwo, a także najwyższą jakość, o którą od lat dbają połączone zespoły KBF i RMF Classic, podjęliśmy decyzję o przełożeniu tego wielkiego, międzynarodowego święta muzyki filmowej" - mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizatora FMF.



Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to złożona konstrukcja kilkudziesięciu projektów muzycznych, zamówień kompozytorskich, premier suit i innych form symfonicznych, które powstają specjalnie dla festiwalu. To także potężna produkcja, zaawansowana w sferze wykorzystania najnowszych technologii oraz techniki scenicznej, a także organizacji widowni i jej bezpieczeństwa. Tak wielkie przedsięwzięcia logistyczne dla kilkudziesięciu tysięcy osób, w obliczu zagrożeń, które niesie pandemia COVID-19, nie są możliwe do zrealizowania w ostatniej chwili i w dowolnym czasie. Wymagają wielomiesięcznych przygotowań w gronie kilkuset osób.



"Przeżyliśmy w przeszłości jako Festiwal wiele trudnych momentów; były wśród nich problemy finansowe, widmo odwołania wydarzenia oraz klęski żywiołowe: powodzie i wichury, stawiające pod znakiem zapytania organizację koncertów plenerowych. Jesteśmy zatem zaprawieni w boju, w mierzeniu się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Potrafiliśmy w porę reagować, a publiczność każdorazowo wspierała nasze wysiłki. Jej wdzięczność i lojalność była dla nas największą nagrodą. Obecnej próbie nie jesteśmy jednak w stanie sprostać. Świadomi jak wielkie znaczenie ma dla naszych fanów FMF, wiemy, że nie możemy odwlekać decyzji o przełożeniu festiwalu. Podjęliśmy rozmowy ze wszystkimi zaangażowanymi twórcami, aby potwierdzić ich dyspozycyjność w maju przyszłego roku. Dążymy do zrealizowania całości zaplanowanego programu w 2021 roku. Będziemy także próbowali wzmocnić go dodatkowymi pomysłami, o których będziemy informowali na bieżąco. Od kilku dni równolegle pracujemy nad stworzeniem wirtualnej obecność FMF w internecie" - mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.



Prowadzimy rozmowy z artystami i w tym momencie możemy zapewnić, że poza jednym wyjątkiem - Stranger Things Live, gdzie rozmowy z wykonawcami jeszcze trwają, przenosimy festiwal w całości na 2021 rok. O ustaleniach z artystami będziemy informować na bieżąco. Natomiast w tym roku mamy dla Was wyjątkową w tej sytuacji niespodziankę - 13. FMF online, który odbędzie się w maju na Facebooku FMF oraz na antenie RMF Classic. Zgodnie z planem zostaną wówczas rozstrzygnięte konkursy "Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2019" oraz "FMF Young Talent Award 2020". Zwycięzcy wykonają swoje nagrodzone suity podczas 14. FMF w 2021 roku. Na przyszły rok przekładamy przyznanie "Nagrody Kilara" i "Ambasadora FMF".



Choć nie spotkamy się w salach koncertowych czy klubach, zrobimy wszystko, żeby choć w części zrekompensować widzom i słuchaczom ten brak. Już teraz zapewniamy, że w maju nie damy zapomnieć o FMF. W RMF CLASSIC będziemy wspominać najpiękniejsze momenty Festiwalu i wracać do jego niepowtarzalnej atmosfery, która co roku łączyła ludzi kochających słuchać jak brzmi dobre kino. Szczegóły już niebawem, dlatego zachęcam Państwa do śledzenia mediów społecznościowych FMF i RMF CLASSIC oraz słuchania nas tradycyjnie i za pośrednictwem internetu - zachęca Magda Wojewoda-Mleczko, Dyrektor Muzyczna RMF Classic.



Wokół Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstała wspaniała społeczność wiernych fanów. Wiedząc, jak ważny jest dla Was FMF już dziś zapewniamy, że zrobimy wszystko, by edycja zaplanowana na rok 2021 była na miarę Waszych najśmielszych oczekiwań i marzeń. Życzymy Wam i Waszym najbliższym zdrowia. Jednocześnie przyłączamy się do apelu #zostanwdomu, a do kontaktu z nami zapraszamy w przestrzeni wirtualnej. Muzyka filmowa żyje tak długo, jak jest słuchana.

Bądźmy razem #togetherwithFMF.

Organizatorzy i Zespół FMF



