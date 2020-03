"Zawieszenie notowań to jest ostateczna ostateczność i choć musimy brać to pod uwagę, to moim zdaniem do tego nie dojdzie” – stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prezes zarządu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. "Oczywiście, można też podejmować działania za pomocą skalpela chirurgicznego. Jak na Wall Street, gdzie zatrzymywano handel na kwadrans, aby ludzie ochłonęli. Jednak dla nas to nie jest dobre rozwiązanie" – ocenił. Dodał, że ok. 95 proc. pracowników GPW pracuje obecnie zdalnie "i wszystko funkcjonuje".

Marek Dietl - prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Tomasz Gzell /PAP

REKLAMA