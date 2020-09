W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 302 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Cztery osoby nie żyją. Stwierdzone zakażenia dotyczą m.in. Małopolski, Śląska oraz Mazowsza. Według ministerstwa przeprowadzono też ponad 10,3 tys. testów.

W poniedziałek MZ podało najnowsze statystyki dotyczące zakażeń Covid-19 w Polsce / /Łukasz Gągulski / PAP

Ponad 10 tysięcy przeprowadzonych testów, to w porównaniu do wcześniejszych danych - niewiele. W niedzielę resort informował o wykonaniu ponad 18,6 tys. testów na koronawirusa, w sobotę o 25,5 tys. testów, w piątek o 22,4 tys., w czwartek - 15,6 tys., w środę - 34,1 tys., we wtorek - przeprowadzono 29,4 tys. testów.



W sumie do tej pory przebadano 2 mln 870 tys. 266 próbek pobranych od 2 mln 751 tys. 413 osób.

Najnowsze dane MZ

"Mamy 302 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (88), śląskiego (31), mazowieckiego (25), podkarpackiego (23), wielkopolskiego (21), pomorskiego (20), podlaskiego (19), warmińsko-mazurskiego (15), kujawsko-pomorskiego (15), lubelskiego (13), świętokrzyskiego (9), łódzkiego (8), dolnośląskiego (6), opolskiego (5), zachodniopomorskiego (3), lubuskiego (1)" - poinformował w poniedziałek resort zdrowia.



Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 71 tys. 126 osób, a zmarło 2 tys. 124, wyzdrowiało 55 tys. 113.

W ciągu ostatniej doby - według danych MZ - wyzdrowiało 875 pacjentów zakażonych koronawirusem. W niedzielę było ich 1 910. Od początku epidemii wyleczonych zostało 55 tys. 113 chorych.



W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 2 113 osób. Pod respiratorami znajduje się 81 chorych. W niedzielę było ich 79.



Kwarantanną objętych jest 72 285 osób. To o 1 tys. 497 więcej niż w niedzielę. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest ponad siedem tysięcy osób.