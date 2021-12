​Naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (IGC PAN) potwierdzili zakażenie wariantem omikron u sześciu mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. Próbki od zakażonych pobrano w okresie świątecznym.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych IGC PAN powiedział w poniedziałek, że naukowcy z Instytutu z własnej inicjatywy postanowili przebadać pod kątem występowania wariantu omikron 96 próbek pobranych o mieszkańców w okresie od 23 do 25 grudnia.

Wykryliśmy sześć pierwszych przypadków omikronu w Wielkopolsce - powiedział.

Pięć ze zdiagnozowanych osób zostało przez lekarzy skierowanych na badania pod kątem zakażenia koronawirusem. Dwie osoby były z Poznania, trzy z okolicznych gmin, a jedna osoba to cudzoziemiec, który przyjechał z zagranicy i badał się komercyjnie - dodał Pławski. Przyznał, że wśród zdiagnozowanych jest jedno dziecko.



Innowacyjne Centrum Medyczne

IGC PAN w Poznaniu w kwietniu ub. roku uruchomiło Innowacyjne Centrum Medyczne, w którym badane są próbki na obecność wirusa SARS-CoV-2. Według danych podanych przez Instytut do połowy grudnia blisko co trzeci test na obecność koronawirusa ze skierowania NFZ w Poznaniu był wykonany w laboratorium IGC. Średnio każdego dnia w punkcie drive-thru działającym przy Instytucie pobieranych jest ponad 450 próbek do badań.



Prof. Pławski wyjaśnił, że laboratorium w normalnym trybie sprawdza, czy pacjent jest zakażony SARS-CoV-2 czy nie. Badanie, jakim wariantem koronawirusa jest zakażony pacjent, wymaga oddzielnej analizy. Naukowiec przyznał, że w okresie świątecznym, z racji mniejszej liczby przeprowadzanych testów, badacze postanowili sprawdzić próbki pod kątem występowania wariantu omikron.



Dodał, że oceniając wynik przeprowadzonego badania, około 6 proc. przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce dotyczy wariantu omikron.

Podejrzewam, że za tydzień lub dwa przebadamy kolejną próbę, żeby zobaczyć, jak zmienia się ta sytuacja - powiedział Pławski.



W czwartek rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w Polsce wykryto łącznie 15 przypadków zakażenia wariantem omikron u mieszkańców Gdańska i Warszawy.