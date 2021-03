Sobota jest pierwszym dniem obowiązywania ogólnopolskiego lockdownu, który będzie trwał do 9 kwietnia. Zamknięte są m.in. hotele, większość sklepów w galeriach handlowych, a także baseny i instytucje kultury. Policja zapowiada wzmożone kontrole i stanowcze egzekwowanie obowiązujących obostrzeń.

Akcja rozdawania maseczek ochronnych mieszkańcom osiedla Piaski w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Od dziś w całej Polsce obowiązują takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego.



Nie pójdziemy do kina, galerii czy teatru

Swoją działalność muszą zawiesić(z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). W ograniczonym zakresie działają. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie. Punkty gastronomiczne w tych obiektach mogą działać, ale serwowane w nich posiłki mogą być wyłącznie na wynos.Osoby przebywające, według rozporządzenia, są zobowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Ten sam wymóg jest konieczny również m.in. w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. iUtrzymano: w miejscach ogólnodostępnych czy w budynkach użyteczności publicznej.





Do 9 kwietnia zamknięte są też. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie jest możliwa. Możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Dopuszczono zwiedzanie lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury.

Zamknięte są również kina. Zakazane są projekcje w domach i ośrodkach kultury.



Nieczynne są również baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki. Z kolei obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.



Działać mogą biblioteki. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywać jednocześnie będzie mogło nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.



Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym i różnego rodzaju turnusach tego typu jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Podobnie jest w przypadku leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Negatywny wynik testu jest też warunkiem przyjęcia do hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej.



Kościoły pozostają otwarte

Dopuszczono zgromadzenia w kościołach - przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, może znajdować się tam nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny. Niezbędne są też maseczki zasłaniające usta i nos.

Ciarka: Osoby niestosujące się do ograniczeń muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi

Z uwagi na poważną sytuację związaną z ciężkimi zachorowaniami na Covid-19 i duże obciążenie służby zdrowia, aby maksymalnie ograniczyć transmisję wirusa, policjanci będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia - zapowiedział rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Wiąże się to ze wzmożonymi kontrolami, prowadzonymi przez policjantów i wspólnie z pracownikami inspekcji sanitarnej, a osoby niestosujące się do ograniczeń, dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi - wyjaśnił.



Ciarka poinformował, że codziennie do działań kierowanych jest ok. 20 tysięcy funkcjonariuszy, którzy kontrolują sklepy, miejsca organizacji wesel i dyskotek, a także przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust. Te działania cały czas prowadzimy, a z uwagi na nowe nakazy, zakazy i ograniczenia ich egzekwowanie dalej będzie dla nas priorytetem tym bardziej, że liczba zachorowań rośnie, sytuacja jest poważna i dużo zależy od zdyscyplinowania społeczeństwa - zaznaczył.