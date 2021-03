Rząd odwołuje plany poświątecznego luzowania obostrzeń - ustalili dziennikarze RMF FM. Jeszcze nieco ponad tydzień temu sam minister zdrowia sygnalizował, że zaraz po Wielkanocy będzie chciał znosić część obostrzeń. Teraz jednak szansa na – choćby małe luzowanie – się oddala. Wszystko ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Jeszcze nieco ponad tydzień temu członkowie rządu - w tym sam minister zdrowia Adam Niedzielski - mówili o luzowaniu obostrzeń zaraz po Wielkanocy. Jak informowaliśmy, na stole pojawiły się propozycje m.in. pozwolenia na działalność restauracyjnym ogródkom. Takie plany były snute ze względu na to, że już po świętach wielkanocnych spodziewamy się poprawy pogody, co umożliwiłoby korzystanie z kawiarnianych ogródków, a i program szczepień jest na coraz bardziej zaawansowanym etapie.

Jak jednak informuje Krzysztof Berenda, możliwość np. przyjmowania przez restauracje klientów na zewnątrz oddala się - ze względu na rosnącą ilość zakażeń koronawirusem.

Perspektywa oddala się na czas bliższy majówce. Jak się okazuje trzecia fala zakażeń koronawirusem jest trudniejsza, niż pierwotnie zakładał rząd.

Trzecia fala zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś przekroczyliśmy 2 mln zachorowań od początku pandemii

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o zakażeniu koronawirusem u 25 998 osób i śmierci 419 chorych.

Tych dziennych wzrostów w najbliższych dniach będzie więcej - mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I dodaje: Nie jesteśmy jeszcze przed szczytem trzeciej fali.

Zaznacza, że dziś za 60 proc. zakażeń koronawirusem odpowiada brytyjski szczep koronawirusa . Już wkrótce będzie to 80 proc. To on jest odpowiedzialny za to, że coraz częściej koronawirusem zarażają się dzieci.

Od soboty lockdown w całej Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w środę, że od soboty 20 marca w całej Polsce będą obowiązywać rozszerzone zasady bezpieczeństwa, które do tej pory obowiązywały w czterech województwach. Obostrzenia mają potrwać do 9 kwietnia.



Ponownie zamknięte zostaną hotele (poza robotniczymi), ograniczona będzie również działalność galerii handlowych, nieczynne będą kina, baseny, sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, nadal nie mogą prowadzić działalności kluby fitness i siłownie.