Małopolska ze 129 nowymi przypadkami Covid-19 znalazła się dzisiaj na drugim miejscu w kraju, tuż po województwie mazowieckim. Największy przyrost zachorowań odnotowano w Krakowie, gdzie zakażenie koronawirusem stwierdzono u kolejnych 34 osób.

30 nauczycieli trafiło na kwarantannę w powiecie limanowskim / Darek Delmanowicz / PAP

W Krakowie, który trafił do żółtej strefy, najwięcej jest tak zwanych przypadków rozproszonych, czyli takich, które nie są powiązane z żadnym z dotychczasowych ognisk choroby.

Rozwija się jednak nowe ognisko - tym razem w jednym z domów dla księży. Dużo chorych wykryto także w powiecie limanowskim. Najwięcej zakażonych to goście wesel, koronawirusa potwierdzono również u nauczycielki pracującej w czterech szkołach. W związku z tym 30 pedagogów musiało poddać się kwarantannie, a dyrektorzy złożyli wnioski do sanepidu, by mogli rozpocząć rok szkolny od zdalnego nauczania.

Wciąż dużo zachorowań jest w strefie czerwonej województwa małopolskiego, czyli powiecie nowotarskim - dziś odnotowano tam 17 nowych przypadków. Większość z nich to zakażenia rozproszone i rodzinne.