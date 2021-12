​Spadek zachorowań na Covid-19 na Mazowszu może być dobrym prognostykiem w kontekście wyhamowywania epidemii, bo ten region często przesądza jak wygląda jej przebieg - zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski podczas spotkania z prezydentem w sprawie Funduszu Medycznego.

Adam Niedzielski / Leszek Szymański / PAP

Bardzo dobrą informacją jest to, co dotyczy Mazowsza, bo ze względu na swoją wielkość bardzo często przesądza o tym, jak wygląda charakterystyka fali czy zakażeń w skali całego kraju - powiedział Niedzielski zaznaczając, że środa była pierwszym dniem, "kiedy na Mazowszu zachorowania z tygodnia na tydzień się zmniejszają".

To dobry prognostyk na dalszą tendencję, jakkolwiek trzeba pamiętać, że w pozostałych województwach mamy do czynienia ze wzrostem zakażeń - zauważył podkreślając, że chodzi tu szczególnie o województwo dolnośląskie i śląskie.

Natomiast odnosząc się do ogólnej sytuacji pandemicznej minister powtórzył, że w ostatnich dniach mamy do czynienia z wyhamowaniem tendencji wzrostowej nowych zakażeń, z drugiej strony jednak pojawiła się nowa mutacja wirusa - omikron.

Spodziewaliśmy się, że - nie biorąc pod uwagę tej nowej informacji, która się pojawiła - będziemy mieli do czynienia ze systematycznymi spadkami, które w końcu będą doprowadzały do wygaszenia IV fali - zaznaczył Niedzielski.

Przekazał, że - według prognoz - odnotowana w środę liczba nowych zakażeń "to są okolice piku IV fali". Równocześnie zauważył, że w województwach dotkniętych najbardziej tej jesieni epidemią (podlaskim i lubelskim) sytuacja się poprawia.

Te spadki z tygodnia na tydzień są już rzędu dwudziestoprocentowego i co więcej, w przypadku tych województw widzimy również, że infrastruktura szpitalna powoli jest odciążana - stwierdził.

Resort zdrowia podał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 29 064 osób . To najwyższa liczba w IV fali epidemii. Zmarło 570 chorych z COVID-19. To również najwięcej w IV fali. Podał też, że nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: mazowieckiego (4806), śląskiego (4147), wielkopolskiego (2880), małopolskiego (2570), dolnośląskiego (2159), pomorskiego (1699), łódzkiego (1682), zachodniopomorskiego (1491), kujawsko-pomorskiego (1361), lubelskiego (1264), warmińsko-mazurskiego (1095), podkarpackiego (1080), opolskiego (694), podlaskiego (672), lubuskiego (656) i ze świętokrzyskiego (632).





Fundusz Medyczny

Ustawa o Funduszu Medycznym - w sprawie której odbywa się spotkanie w pałacu - powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawę prezydent podpisał w październiku 2020 r. W sumie dzięki Funduszowi Medycznemu na ochronę zdrowia ma trafić co najmniej 4 mld zł rocznie dodatkowych środków. Przeznaczone zostaną one m.in. na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich, a także na lepszą infrastrukturę ochrony zdrowia i dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Niedzielski mówiąc o funduszu powiedział, że "w bardzo konkretny sposób ukierunkowuje (on) wydatkowanie środków". Minister zdrowia dziękował za to prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Podkreślił, że "te środki, które zasilają regularnie Fundusz Medyczny to też są środki medyczne, które stanowią ten wkład państwa w zdrowie publiczne obywateli".

Szef MZ zwrócił uwagę, że priorytetem dla działań państwa jest również pediatria, w ramach której podejmowane są m.in. systemowe działania związanych ze wsparciem pomocy niesionej dzieciom. Wyliczał, że uruchomiony został m.in. system blisko 400 ośrodków w całym kraju wspomagających zdrowie psychiczne dzieci; uruchomiony został również dziecięcy telefon zaufania.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił także cztery filary Funduszu Medycznego. Pierwszym jest subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych. Jednym z jego celów jest skuteczniejsza ochrona zdrowia seniorów - wyjaśnił.

Drugim filarem jest subfundusz rozwoju profilaktyki - mówił premier. Kolejnym filarem jest subfundusz infrastruktury strategicznej, która ma służyć rozwojowi medycyny, rozwojowi medycznemu w bardzo wielu dziedzinach - dodał. Ostatnim filarem jest subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Chcemy, żeby nasza służba zdrowia nie tylko korzystała z dobrodziejstw medycyny z całego świata, ale żebyśmy to my byli nie tylko biorcą, ale także dawcą najnowocześniejszych rozwiązań medycznych - podkreślił premier.

Aby można było coraz bardziej polegać na służbie zdrowia, a to jest przecież cel nas wszystkich, to rozwijamy przede wszystkim finansowanie. Wzmacniamy finasowanie poprzez Polski Ład - zaznaczał premier.

I raz jeszcze bardzo serdecznie za to dziękuję, bo przecież pieniądze nie biorą się znikąd, nie biorą się z bankomatów, tylko biorą się z ciężko wypracowanych pieniędzy, sprawiedliwie dzielonego, sprawiedliwie skonstruowanego systemu podatkowego - zaznaczył. I Polski Ład zakłada taki sprawiedliwie skonstruowany system podatkowy - zapewnił.