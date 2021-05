"Zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w UE w bezpieczny sposób produkowane" – mówił w Porto premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu uczestniczy w Portugalii w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Wcześniej reprezentował Polskę podczas Szczytu społecznego.

