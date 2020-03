Pierwszy zarażony koronawirusem pacjent ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie został w piątek wypisany do domu. Podobnych, dobrych informacji w ostatnich dniach było więcej.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Leszek Szymański /

Pacjent ze szpitala w Szczecinie mógł opuścić szpital po 3 tygodniach - po tym, jak w piątek test na obecność koronawirusa dał wynik ujemny. Mężczyzna będzie musiał spędzić w domowej kwarantannie kolejne 2 tygodnie, a za 10 dni test na koronawirusa zostanie u niego powtórzony.

W ostatnich dniach napływały także inne, optymistyczne informacje dotyczące zarażonych, którzy nie mają już objawów. W czwartek szpital zakaźny w Puławach opuściła pierwsza pacjentka, którą udało się wyleczyć się z choroby Covid-19. To mieszkanka powiatu kozienickiego. Została wypisana do domu po wykonaniu podwójnych testów.

Także w czwartek Szpital Zakaźny w Łańcucie opuściły dwie pierwsze osoby zarażone koronawirusem na Podkarpaciu. Pacjenci to małżeństwo - pani Wiesława i pan Waldemar. Pacjenci spędzili w placówce dwa tygodnie. W czwartek wyszli z niego - jak sami zapewnili na konferencji - w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Małżonkowie podziękowali też lekarzom i personelowi za opiekę.

26 marca szpital zakaźny w Ostródzie opuściła 43-latka, która była pierwszą pacjentką z warmińsko-mazurskiego, u której stwierdzono koronawirusa. Kobieta jechała autobusem z polskim pacjentem "zero", siedziała blisko niego. To mieszkanka powiatu olsztyńskiego. Teraz czeka ja tydzień kwarantanny.



W mijającym tygodniu z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu został wypisany 66-letni mężczyzna. Był leczony przez 12 dni. Testy wykazały, że nie jest już zakażony koronawirusem. Rzeczniczka szpitala podkreślała, że mimo iż mężczyzna był w grupie ryzyka, to choroba przebiegała u niego łagodnie.

W ostatnich dniach w Śląskiem wyzdrowiały cztery osoby. Wśród nich jest jeden z pacjentów Szpitala Powiatowego w Zawierciu, który był zakażony koronawirusem. W komunikacie szpitala czytamy: Powtórne badanie u jednego z pierwszych pacjentów, który trafił na oddział zakaźny naszego szpitala, nie wykazało już obecności wirusa w organizmie. To czwarta osoba w ostatnich dniach, która wyzdrowiała w woj. śląskim.

Z kolei w ubiegły weekend ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu wypisano dwie osoby, które w ubiegłym tygodniu zostały przyjęte na oddział zakaźny w wyniku zakażenia koronawirusem.

Przypomnijmy, że szpital w Zielonej Górze 20 marca opuścił polski pacjent "zero". 66-latek przebywał na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze. Spędził w lecznicy ponad dwa tygodnie. Tuż po wyjściu ze szpitala w rozmowie z dziennikarzami przyznał: W tej chwili chcę mieć spokój. Jestem szczęśliwy, bo wychodzę na nogach. Jestem całkowicie zdrowym człowiekiem. (...) Dostałem dar życia.