U zawodniczki kadry wojewódzkiej, a nie narodowej szermierzy wykryto zakażenie koronawirusem. Chodzi o 13-letnią dziewczynkę. Zgrupowanie seniorów w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem zostało przerwane z powodów bezpieczeństwa.

Zdj. ilustracyjne / Michał Szalast / PAP

Obiekt został zamknięty dla osób z zewnątrz i natychmiast została poinformowana miejscowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

To dziewczynka z kadry wojewódzkiej, która nie miała kontaktu z seniorską reprezentacją. Kadra seniorów opuściła jednak zgrupowanie ze względów bezpieczeństwa, chociaż aktywności grup się nie krzyżowały. Inne zawodniczki z kadry wojewódzkiej, które miały kontakt z zakażoną, pozostaną w COS Zakopane do niedzieli. Zostały odizolowane od innych osób. Pozostałe, które nie miały kontaktu, powróciły do treningów. Osoby odizolowane są otoczone wszechstronną opieką, a trenerzy są w stałym kontakcie z ich rodzicami. Władze ośrodka pozostają w kontakcie z miejscowym sanepidem - poinformowano w drugim czwartkowym komunikacie.

W pierwszym podano, że zawodniczka, która zachorowała na Covid-19, poczuła się źle dzień po przybyciu na zgrupowanie. Następnego dnia opuściła ośrodek, a po wykonaniu testu na obecność koronawirusa i otrzymaniu wyniku pozytywnego, za pośrednictwem Polskiego Związku Szermierczego poinformowała o tym fakcie dyrekcję COS w Zakopanem. Dyrektor COS Mateusz Grzybowski zapewnił, że zadziałano natychmiast zgodnie z opracowanymi w maju procedurami.

Naszym główny celem jest ochrona wszystkich osób przebywających na zgrupowaniach w ośrodku w Zakopanem i wszystkich pracujących tam osób. Ośrodek zostaje zamknięty dla osób z zewnątrz. Profilaktycznie podobna decyzja została podjęta wobec ośrodka w Spale, gdzie w sobotę odbędzie się lekkoatletyczny Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej - powiedział.

Szermierze przebywający w zakopiańskim COS natychmiast zakończyli zgrupowanie. Skrócone zostało również zgrupowanie lekkoatletów, którzy przebywali w stolicy polskich Tatr.

Przeprowadzone zostaną oczywiście wszelkie niezbędne zabiegi dezynfekujące. W najbliższych dniach testom na obecność koronawirusa zostaną poddane wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażoną zawodniczką podczas jej krótkiego pobytu w ośrodku - dodał Grzybowski.

Decyzja odnośnie kontynuowania zgrupowań zawodników innych dyscyplin, którzy obecnie przebywają w ośrodku, będzie należała do związków sportowych. W miarę rozwoju sytuacji w najbliższych dniach mogą być podejmowane kolejne decyzje.

Już wcześniej w Centralnych Ośrodkach Sportu zdarzały się przypadki zakażenia. Niedawno informowano o tym, że trójka lekkoatletów przebywająca we Władysławowie choruje na Covid-19, zakażeni są także hokeiści, którzy trenowali w Warszawie. Przypadki zakażenia znane są także wśród siatkarzy i piłkarzy.