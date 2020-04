Nie będzie ewakuacji osób z koronawirusem z Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach w powiecie grójeckim na Mazowszu - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zakażenie potwierdzono tam u 61 podopiecznych i 9 pracowników.



Pacjenci będą przewożeni do szpitali pojedynczo - w miarę pojawiania sie u nich objawów choroby. Na razie - jak podkreśla rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz - takiej konieczności nie było.



w ocenie wojewody musi być to wszystko pod kątem stanu zdrowia rozważone. Ewakuacja kogokolwiek w razie konieczności zdrowotnej - stwierdziła Filipowicz.



Do ośrodka skierowano dodatkowy personel medyczny - pielęgniarki i lekarza. Jeden z medyków konsultuje też chorych telefonicznie.



Na miejsce dotarł również dodatkowy sprzęt - kombinezony, maseczki ochronne i łóżka. Wszystko po to, aby łatwiej można było odiozolować osoby chore od zdrowych.