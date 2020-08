Nie ma więcej zakażonych koronawirusem w uzdrowisku w Ciechocinku. Po ostatnich badaniach, kiedy to wymaz wzięto od 69 osób, nie ma ani jednego wyniku dodatniego.

Szpital Uzdrowiskowy nr IV - „Dom Zdrojowy” w Ciechocinku / \Tytus Żmijewski / PAP

Liczba zakażonych osób w uzdrowisku zatrzymała się na 21. Wszyscy kuracjusze, którzy pozostają w kwarantannie wewnątrz domu zdrojowego - to blisko 300 osób - będą mieli powtórzone badania. Jak informuje rzecznik szpitala w Grudziądzu, do którego zakażeni zostali przewiezieni, ich stan jest dobry.

Zaplanowane są na piątek. Dopiero po tych badaniach będzie można powiedzieć, że ognisko jest wygaszone a ośrodek będzie mógł wrócić do normalnego funkcjonowania.

Co ważne, wśród zakażonych nie ma ani jednego pracownika uzdrowiska. To oznacza, że kuracjusze zakażali się od siebie i do zakażeń dochodziło poza szpitalem uzdrowiskowym. Najprawdopodobniej w lokalach rozrywkowych - sugerują pracownicy szpitala.



Łącznie wymazy do badań pobrano od 286 kuracjuszy i 44 osób z personelu.

