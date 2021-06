Minister zdrowia Adam Niedzielski, na konferencji prasowej ma przekazać informacje dotyczące zmian w obostrzeniach. Jak poinformował we wtorek jedna z decyzji ma dotyczyć spontanicznych zgromadzeń. Nowe obostrzenia mają obowiązywać do wakacji.

Dziś rządowe informacje o luzowaniu kolejnych obostrzeń / Wojciech Olkuśnik / PAP

W środę o 9:30 minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić na konferencji prasowej szczegóły dotyczące "luzowania" obostrzeń do 26 czerwca. Według szefa resortu będą to "kosmetyczne" zmiany. W najbliższy poniedziałek zostaną przedstawione informacje dotyczące dłuższego planu, który będzie obejmował wakacje - dodał.





Wg naszych nieoficjalnych informacji :

zwiększony zostanie limit gości na weselach

otwarte mają zostać dyskoteki i sale zabaw.

Adam Niedzielski zapowiedział wczoraj, że podczas środowej konferencji zostaną przedstawione "dalsze kroki luzujące". To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - zaznaczył. Jak dodał, prawdopodobnie w poniedziałek, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, zostaną przedstawiona informacje dotyczące dłuższego planu, który będzie obejmował całe wakacje.



Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy się spodziewać dużego luzowania. W tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach - zapowiedział Adam Niedzielski.



Szef resortu zdrowia pytany o kwestię zgromadzeń publicznych powtórzył, że szczegółowa informacja na ten temat pojawi się w środę. Zgromadzenia są jednym z takich obszarów, co do których w środę prawdopodobnie podejmiemy decyzję o zwiększeniu limitów z tym związanych - zadeklarował minister.



Co się zmieniło?

Od 15 maja zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Nadal jednak obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Od 21 maja zostały otwarte kina, teatry, filharmonie i instytucje kultury przy maks. 50-proc. obłożeniu. Otwarto również lokale gastronomiczne na świeżym powietrzu, ale przy zachowaniu dystansu między stolikami.



Od 28 maja możliwe jest także prowadzenie gastronomii wewnętrznej - w lokalu przy zachowaniu maks. 50 proc. obłożenia i zachowaniu dystansu między stolikami. Zajęty może być co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.





Imprezy okolicznościowe w lokalu - m.in wesela i komunie mogą odbywać się z limitem do maks. 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19.



28 maja otwarte zostały kryte obiekty sportowe i baseny. Mogą one prowadzić działalność przy zachowaniu 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni). Natomiast w przypadku zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami, obowiązuje limit do 250 osób.





Od 29 maja do nauki stacjonarnej powrócili uczniowie szkół podstawowych i średnich.



Pod ustalonymi warunkami koncerty na otwartym powietrzu będą mogły odbywać się od 4 czerwca. Jeśli na widowni będą ustanowione miejsca siedzące, słuchacze lub widzowie będą mogli zajmować co drugie miejsce. Jeśli miejsca siedzące nie będą przewidziane, obowiązywał będzie limit maksymalnie 250 uczestników imprezy. Do limitów nie zostaną do włączeni uczestnicy publiczności zaszczepieni przeciwko covid-19. Widzowie lub słuchacze będą zobligowani do zasłaniania nosa i ust - obowiązuje ich także zakaz spożywania posiłków i napojów.



W siłowniach, klubach fitness i solariach obowiązuje limit 1 osoba na 15m2.