"W związku z wprowadzeniem kontroli na granicach, czas oczekiwania sięga kilkunastu godzin". "19 godzin bez jedzenia picia, zero sanitariatów" – maile o takiej treści od kierowców, którzy wracają do kraju, trafiają do naszej redakcji. Ogromne kolejki to efekt przywrócenia kontroli granicznych w związku z pandemią koronawirusa. W RMF FM i na RMF24.pl na bieżąco informujemy Was o aktualnej sytuacji w kraju.

REKLAMA