"To będzie ważny krok w kierunku wyjścia z pandemii" - tak planowane na niedzielę zaszczepienie pierwszych osób w Polsce przeciwko koronawirusowi komentuje w rozmowie z RMF FM rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski. Pierwsza dostawa preparatu dotarła już do naszego kraju.

Dr Michał Sutkowski / Piotr Nowak / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Michała Dobrołowicza z doktorem Michałem Sutkowskim

Kilkanaście lat pracy nad technologią działania szczepionki na koronawirusa daje pewność, że jest bezpieczna - przekonuje doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. 17 lat tworzono te platformy, 21 lat pracowano nad nimi. To, że poprawiono trochę w silniku tego samochodu nie oznacza, że nie będziemy potrafili jeździć autem, potrafimy! W żaden sposób nie można podważać bezpieczeństwa szczepionki. Przed nami ważny moment, abyśmy zaszczepili się świadomie i masowo. Jestem spokojny o bezpieczeństwo szczepionki. Martwi mnie brak sensownej, dużej kampanii informacyjnej w tym zakresie. Przez to nie jestem spokojny o los Polaków - podkreśla w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Dobrołowiczem rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Zdaniem eksperta, efekt podania szczepionki to mniej zakażeń koronawirusem i mniej zgonów. Taki skutek szczepień przeciwko koronawirusowi możemy zobaczyć w pierwszym kwartale nowego roku, za dwa miesiące - prognozuje dr Sutkowski.

"To jest czas dla medyków. Musimy dać przykład"

Według specjalisty, w najbliższym czasie pracownicy systemu ochrony zdrowia powinni dawać przykład i zgłaszać się na szczepienia. Apelujemy do medyków, aby skorzystali ze szczepionki przeciwko koronawirusowi - podkreśla dr Sutkowski. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? To jest czas dla medyków, aby byli przykładem. Pamiętajmy, że koronawirus to choroba śmiertelna, z ciężkimi powikłaniami, zachorowania są potężne, zjadliwość tego wirusa wielka, śmiertelność jest na poziomie 2 procent, mogą pojawić się intubacje. Każdy, kto dobrze myśli, będzie wiedział, jaka jest odpowiedź - dodaje dr Sutkowski.

Zobacz również: Szczepionki na koronawirusa dotarły do Polski