Ponowne otwarcie od 19 kwietnia żłobków i przedszkoli jest bardzo prawdopodobne – oświadczyła prof. Magdalena Marczyńska po spotkaniu działającej przy premierze Rady Medycznej z przedstawicielami rządu. Wcześniej o takiej możliwości mówił na antenie RMF FM szef MEN Przemysław Czarnek. Równocześnie prof. Marczyńska zastrzegła, że luzowania innych obostrzeń nie należy się na razie spodziewać.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zakażenia w najmłodszej grupie stanowią około 1 procenta wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Liczby zakażeń w tej grupie wzrastały równolegle do fali epidemii, a nie ją wyprzedzały czy napędzały. Dlatego po dzisiejszym spotkaniu Rady Medycznej z rządem można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że żłobki i przedszkola zostaną od poniedziałku ponownie otwarte" - wskazała członkini Rady, specjalistka od chorób zakaźnych wieku dziecięcego prof. Magdalena Marczyńska.

Najprawdopodobniej takiego otwarcia nie będzie natomiast na razie w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Wcześniej o powrocie najmłodszych do zajęć stacjonarnych mówił w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek .

"Kluczowe będą dane dot. zakażeń z jutrzejszego dnia i z czwartku. Jeśli one potwierdzą tendencję spadkową, czyli to odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas 1-3 i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych - tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym" - stwierdził Czarnek, zastrzegając: "Powtarzam: jeśli tendencja spadkowa zakażeń się utrwali".

"Zakładamy, że 19 kwietnia możliwy powrót dzieci do szkół" Piotr Szydłowski / RMF FM

Na razie nie spodziewajmy się luzowania innych obostrzeń

Na razie natomiast nie powinniśmy spodziewać się luzowania innych obostrzeń.

Po spotkaniu Rady Medycznej z rządem prof. Magdalena Marczyńska zaznaczyła, że przedstawiciele Rady doskonale rozumieją społeczne zmęczenie obostrzeniami, ale muszą stać na straży wydolności systemu ochrony zdrowia.

"Na poziomie szpitali obecna sytuacja jest nadal dramatyczna, więc o luzowaniach obostrzeń w innych sferach niż edukacja dziś w zasadzie nie było mowy" - przekazała.

Zapowiedziała także, że najbliższe środowe przedłużenie restrykcji najpewniej nie będzie jeszcze dotyczyło majówki.