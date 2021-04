Na rządowych stronach łatwo można sprawdzić, czy możemy już zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19. Nowa metoda została uruchomiona w nocy. To ważne, ponieważ decyduje już nie tylko kryterium wieku, zapisywać mogą się też często osoby w wieku 40+, które na początku roku wypełniły elektroniczny formularz.

Zdjęcie ilustracyjne / FEHIM DEMIR / PAP/EPA

Od teraz każdy bez logowania się do systemu e-rejestracji może sprawdzić, czy jest uprawniony do zapisania się na szczepienie przeciw Covid-19. Wystarczy podać PESEL, aby zweryfikować, czy w systemie pojawiło się e-skierowanie wystawione na nasze nazwisko.

Jak sprawdzić, czy jesteśmy uprawnieni do zapisania się na szczepienie?

1. Wejdź na stronę https://pacjent.gov.pl/

2. Kliknij kafelek "Czy mogę się zapisać?"

Zrzut ekranu https://pacjent.gov.pl/ /



3. Wpisz swój numer PESEL.

Strona https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/ / Zrzut ekranu



4. Kliknij kafelek "Sprawdź".

5. Na stronie wyświetli się komunikat informujący o wystawieniu lub braku e-skierowania na szczepienie.

Zrzut ekranu https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/ / Zrzut ekranu





59-latkowie mogą zapisywać się na szczepienia

Dziś ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 59 lat (rocznik 1962), które wcześniej nie wypełniły formularza zgłoszeniowego. Rejestrować mogą się one przez internet, w punktach szczepień, dzwoniąc na infolinię 989 lub wysyłając SMS pod numer 880-333-333.

Zgodnie z harmonogramem szczepień od poniedziałku, 12 kwietnia codziennie, przez następne 12 dni uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od osób w wieku 59 lat, czyli rocznika 1962.

Terminy rejestracji kolejnych roczników na szczepienia /



Każdego dnia dołączać do nich będą mogły osoby urodzone rok później niż te, które danego dnia zapisują się. Taką zasadę przyjęto do 24 kwietnia. Tego dnia przyjdzie kolej rocznika 1973. Osoby, które nie zapiszą się w wyznaczonym dniu, mogą to zrobić też później. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu do 25 kwietnia nie nastąpi jednak pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź latach.

Zapisy dotyczą wszystkich osób z danego rocznika, które na początku roku (styczeń, luty, marzec) nie wypełniły formularza dotyczącego gotowości zaszczepienia. Jeśli to uczyniły, mogły zapisać się na szczepienie wcześniej, zgodnie z zapowiedzią, że gdy nadejdzie kolej ich grupy wiekowej, traktowane będą przy zapisach priorytetowo.