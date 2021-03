Michał Wypij i Wojciech Maksymowicz - to dwaj posłowie Porozumienia, którzy zagrozili odejściem z sejmowego klubu Prawa i Sprawiedliwości - ustaliła Interia. Mają to zrobić, jeśli Warmia i Mazury nie uzyskają od rządu dodatkowych środków na przetrwanie lockdownu.

Michał Wypij i Wojciech Maksymowicz / Tomasz Waszczuk / PAP

Decyzją rządu na Warmii i Mazurach obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Zamknięto m.in. hotele, baseny, muzea, kina i galerie handlowe, klasy I-III powróciły do nauki zdalnej, a od 13 do 20 marca ma być wprowadzone nauczanie hybrydowe.



Na początku marca informowaliśmy , że rząd wycofuje się z 300 mln zł specjalnej pomocy dla Warmii i Mazur w związku z surowszymi restrykcjami covidowymi. Według zapowiedzi, miał być to program bliźniaczy do tego zaproponowanego dla regionów górskich. Miały to być pieniądze przekazywane samorządom na wielkie inwestycje.



Nie ma decyzji w sprawie pieniędzy dla Warmii i Mazur. Nic nie zostało uzgodnione - powiedział Interii bliski współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego