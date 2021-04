"​To najbardziej ryzykowne działanie. Nie da się utrzymać jakichkolwiek rygorów w sali weselnej" - tak zgodę na organizację imprez okolicznościowych ocenia w rozmowie z RMF FM dr Paweł Grzesiowski, główny ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19.

Grzesiowski o weselach: Najbardziej ryzykowne działanie Piotr Szydłowski / RMF FM

Przypomnijmy, od 15 maja dopuszczalna będzie organizacja imprez rodzinnych na świeżym powietrzu z limitem 25 osób a od 29 maja - już w lokalach z limitem 50 uczestników.

Dr Grzesiowski przekonuje, ze rząd mógł już teraz otworzyć hotele i nie czekać do 8 maja. Hotele nie stanowią żadnego zagrożenia, jeśli wyłączone są przestrzenie wspólne - bary, restauracje, kręgielnie i strefy wypoczynku. Hotele to nie są miejsca przenoszenie wirusa - zapewnia.

W sprawie otwarcia restauracji dr Grzesiowski mówi: Wszystko zależy od tego jak do wymogów dostosują się właściciele tych lokali. Problem mogą mieć małe lokale, w których dotąd ściśnięte były stoliki.