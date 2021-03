"Jeżeli sytuacja będzie taka, że w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia nie będziemy widzieli, że dochodzi do przesilenia, że zmieniają się trendy, to na pewno będziemy musieli rozważać takie scenariusze" - tak minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział w RMF FM na pytanie Krzysztofa Ziemca, czy rząd rozważa wprowadzenie godziny policyjnej. Szef resortu zdrowia poinformował na antenie naszego radia, że dziś mamy 31 757 nowych zakażeń koronawirusem. Właśnie od dziś w życie wchodzą nowe, dodatkowe obostrzenia. Mają obowiązywać – na razie – do 9 kwietnia.

REKLAMA