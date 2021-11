Większość z nas właśnie planuje zimowy wypoczynek z dziećmi i zastanawia się, czy termin ferii zostanie utrzymany. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 644 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Eksperci ostrzegają, że w najbliższych tygodniach – w związku z IV falą epidemii – tych zakażeń będzie więcej, nawet po kilkadziesiąt tysięcy dziennie.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Nie będzie jednych wspólnych ferii zimowych dla wszystkich uczniów - potwierdza w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W rozmowie z naszym dziennikarzem zaznacza, że będzie podział na województwa, a łącznie ferie zimowe dla szkół będą trwały 6 tygodni, podziałem na cztery dwutygodniowe turnusy.

Minister Czarnek powiedział nam, że rodzice, uczniowie, ale też branża turystyczna mogą spokojnie planować zimowe wyjazdy.

Nie ma na razie powodu, żebyśmy zmieniali program tych ferii i wracali do tego, co było w zeszłym roku - wspólne ferie dla wszystkich uczniów zaraz po Bożym Narodzeniu. To nie jest korzystne ani dla dzieci, ani dla turystyki, ani możliwości odpoczynku. Ferie rozłożone na kilka tygodni powodują mniejsze zagęszczenie ludzi - argumentował Przemysław Czarnek.

I tak, pierwszy turnus ferii zimowych, już za 69 dni.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

17 - 30 stycznia 2022 r. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia - 6 lutego 2022 r. Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14 - 27 lutego 2022 r. Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie