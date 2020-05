Covid-19 może zabić nawet 190 tysięcy mieszkańców Afryki w pierwszym roku trwania pandemii koronawirusa – ostrzega WHO. Na świecie zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono dotychczas u ponad 3,81 mln ludzi, ponad 267 tys. osób zmarło. Najnowszy bilans w Polsce to 15 200 przypadków zakażenia i 756 zgonów.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





10:02 NOWE PRZYPADKI

153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdza Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też o śmierci kolejnej osoby z powodu Covid-19. To 57-letni mężczyzna z Raciborza.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (71), dolnośląskiego (22), wielkopolskiego (10), opolskiego (9), pomorskiego (9), małopolskiego (9), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (1).





09:57 AUSTRALIA

Rząd Australii chce w trzech etapach odmrażać gospodarkę i znieść restrykcje do lipca. Rozluźnianie przepisów związanych z epidemią koronawirusa rozpocznie się od otworzenia bibliotek i restauracji. Australijczycy będą mogli znowu spotykać się rodziną i przyjaciółmi, a dzieci wrócą do szkoły.

W sumie w Australii potwierdzono do tej pory 6,9 tys. przypadków zakażenia, a 97 osób zmarło na Covid-19.

09:54 MEKSYK

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o rekordowo dużym wzroście zakażeń koronawirusem w kraju. Wirusa wykryto u kolejnych 1 982 osób, a 256 osób zmarło w ciągu doby. Łączny bilans to 29,6 tys. przypadków i 2 961 zgonów.

Choć już w ubiegłym tygodniu prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador ogłosił "zduszenie" epidemii w kraju, liczba nowych zakażeń nadal rośnie w szybkim tempie.



09:39 NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia: W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 2 758 osób, a 5 184 wyzdrowiało. Kwarantanną objęto 104 024 osób, a nadzorem epidemiologicznym 17 540.





09:33 PRACA ZDALNA

Od początku pandemii koronawirusa praca zdalna stała się codziennością wielu pracowników. Niektóre firmy po zamknięciu wracają do normalnego trybu pracy. Jednak technologiczni giganci Facebook i Google przedłużyli taką możliwość do końca roku.





09:04 UKRAINA

504 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, kolejnych 21 osób chorych na Covid-19 zmarło. Bilans infekcji wzrósł do 14 195, a zgonów do 361. 2 706 osób wyzdrowiało.

Ogółem chorobę wykryto u 977 dzieci i 2 758 pracowników medycznych - przekazało Centrum Zdrowia Publicznego. Wśród zmarłych jest 19 pracowników służby zdrowia.

08:54 KORONAWIRUS W ŚLĄSKICH KOPALNIACH

Przykład Śląska pokazuje, że szczyt zachorowań wciąż jest przed nami, a nawet się oddala, w związku z kolejnymi ogniskami choroby w śląskich kopalniach - mówi w rozmowie z Onetem Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

Koronawirus dopadł górników i ich rodziny. Obawiam się, że liczba chorych może wzrosnąć dwukrotnie - dodaje.





08:21 WĘGRY

Dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko 28 nowych zakażeń, to najmniej od dwóch tygodni - wynika z danych opublikowanych w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

08:14 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej dobry w Brazylii zmarło 610 osób i zarejestrowano 9 888 nowych infekcji patogenem.

Brazylię pandemia Covid-19 dotknęła najbardziej ze wszystkich krajów rozwijających się - zauważa agencja Reutera. Brazylijskie banki przewidują, że z tego powodu gospodarka skurczy się w tym roku o 3,8 proc., a organizacje charytatywne twierdzą, że coraz więcej rodzin ogranicza spożywane posiłki, ponieważ ich dochody się wyczerpują.

07:51 NIEMCY

147 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła do 7266.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 24 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Od ponad tygodnia RKI notuje na terenie Niemiec mniej niż 200 zgonów dziennie.





07:43 WAKACJE A KORONAWIRUS

Nasz kraj jest nad Renem przedstawiany jako bezpieczne miejsce na spędzenie tegorocznych wakacji. Jak podaje "Rzeczpospolita", w opinii unijnych ekspertów, Polska - obok Francji, Austrii i Holandii - będzie krajem, który "w tym roku powinien zyskać na popularności wśród turystów z zagranicy".





07:03 "RZ”: BEZPIECZNY WYROK ZZA SZKLANEJ SZYBY

Czas zarazy wymógł przebudowę sal rozpraw. Stół sędziowski ma być oddzielony pleksi albo szkłem, a sędzia ma nosić maseczkę lub przyłbicę - informuje w piątek "Rzeczpospolita".





06:37 SZPITALE ONKOLOGICZNE WRACAJĄ DO NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI

Szpitale zajmujące się leczeniem onkologicznym działają pomimo trudności spowodowanych koronawirusem. Cały czas wykonuje się w nich zaplanowane zabiegi i przyjmuje nowych chorych. Wprowadzono jednak wiele rozwiązań dotyczących zachowania wymogów sanitarnych, aby chronić pacjentów i personel.

06:00 PROTEST PRZEDSIĘBIORCÓW

Miasteczko protestujących w Warszawie przedsiębiorców zostało w nocy zlikwidowane. Po godzinie 2:00 stołeczni policjanci zatrzymali prewencyjnie wszystkie osoby, które protestowały przed kancelarią premiera.





05:19 KOREA PÓŁNOCNA

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pogratulował prezydentowi Chin Xi Jinpingowi sukcesu w walce z koronawirusem.

Korea Północna jako jedno z nielicznych państw świata nie zgłosiła żadnego potwierdzonego zakażenia koronawirusem.

05:17 NOTTING HILL CARNIVAL ODWOŁANY

Odwołano tegoroczną edycję Notting Hill Carnival - odbywającego się w Londynie od ponad 50 lat festiwalu kultury karaibskiej. W imprezie co roku brało udział około miliona osób. To pierwszy przypadek, by odbywająca się od 1966 roku w londyńskiej dzielnicy Notting Hill impreza została odwołana.





05:12 USA

Ponad 75,5 tys. Amerykanów zmarło z powodu koronawirusa od początku epidemii; w ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 2448. Od 1 kwietnia nie odnotowano w USA doby z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc - zauważa agencja AFP.

Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że do rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa w całych USA doprowadziły pierwsze niezidentyfikowane przypadki zakażenia w Nowym Jorku, które na początku marca były bardzo liczne - podał w czwartek "New York Times".





05:09 WHO

Według ekspertów WHO, szerokie badania serologiczne przeprowadzone dotychczas w dziewięciu krajach Europy pokazują, że wirus wciąż dotknął niewielką część populacji - ok. 2-3 proc. - co oznacza, że są narażone na "drugą falę" Covid-19.