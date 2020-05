44 lekarzy zmarło w Hiszpanii w wyniku zachorowania na Covid-19 – poinfromowała tamtejsza Izba Lekarska. W statystyce uwzględniono tylko zgony medyków, u których potwierdzono wcześniej infekcję koronawirusem.

Zdj. ilustracyjne / Davor Puklavec / PAP/PIXSELL

Zaprezentowany bilans opiera się na danych reprezentującej środowisko medyczne organizacji Forum Lekarzy Hiszpanii (FPME) i uwzględnia zgony pracowników tej profesji zanotowane do środy.



Z kolei hiszpańska Izba Pielęgniarska (CGE) oszacowała, że do środy w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło w Hiszpanii łącznie 50 pracowników personelu służby zdrowia. Dane te dotyczą zarówno lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, jak też zatrudnionych w placówkach medycznych pracowników technicznych.



Szef CGE Florentino Perez Raya zarzucił głównemu epidemiologowi kraju Fernando Simonowi, że podczas codziennych konferencji, kiedy podaje mediom sytuację dotyczącą zachorowań “nie wykazuje się należytym szacunkiem dla poświęcenia" personelu walczącego z epidemią.





Od kilku tygodni obie izby, lekarzy i pielęgniarek, apelują do ministerstwa zdrowia Hiszpanii o uzupełnianie brakujących materiałów ochronnych dla personelu szpitalnego.



Dziennik “El Mundo" przypomniał, że podczas ostatniej doby zanotowano w Hiszpanii kolejne dwie ofiary śmiertelne Covid-19 wśród pracowników szpitali. Oznacza to, że z powodu infekcji SARS-CoV-2 zmarło już co najmniej 52 członków personelu medycznego.



W piątkowym komunikacie dotyczącym rozwoju epidemii ministerstwo zdrowia Hiszpanii podało, że dotychczas na Covid-19 zachorowało w tym kraju 45 924 pracowników służby zdrowia. Resort zdrowia od ponad miesiąca nie podaje żadnych informacji dotyczących liczby zmarłych członków personelu medycznego.



Do piątku w Hiszpanii zanotowano 26 299 zgonów i 222 857 infekcji SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło tam 229 osób, a 1410 zachorowało.