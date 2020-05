Na całym świecie wzrasta liczba zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wszystkich odnotowanych zakażonych - od wybuchu pandemii w grudniu 2019 roku - jest już prawie 4 mln, a liczba zgonów wzrosła do ponad 270 tysięcy. Poza Europą i USA epidemia szybko rozprzestrzenia się także w Ameryce Południowej.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Andrzej Grygiel /

Z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że na całym świecie koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto dotąd u prawie 4 mln osób. Najwięcej infekcji jest w Europie (ponad 1,5 mln) oraz w USA (1,3 mln). W Ameryce Łacińskiej pandemia dopiero wchodzi w okres szczytowy. Do tej pory odnotowano tam ponad 250 tys. zakażeń.

W Europie największe tempo wzrostu zachorowań jest w Rosji, gdzie od prawie tygodnia każdego dnia przybywa średnio 10 tys. zakażeń. Liczba wszystkich infekcji zwiększyła się tam do 188 tys. Rosja jest już na czwartym miejscu na naszym kontynencie z największą liczbą zakażeń, wyprzedzając ostatnio Francję i Niemcy.



Ponad połowa zakażeń przypada na Moskwę (93 tys.). Reuters powołując się na wypowiedź mera Moskwy Siergieja Sobianina informuje, że faktyczna liczba zakażonych w stolicy Rosji jest co najmniej trzykrotnie wyższa i sięga 300 tys.



W Europie najwięcej przypadków Covid-19 jest w Hiszpanii (257 tys.), Włoszech (216 tys.) i Wielkiej Brytanii (207 tys.). We Francji odnotowano 175 tys. infekcji, a w Niemczech - 170 tys. Na kolejnych miejscach w tej statystyce są Belgia (ponad 51 tys.), Niderlandy (42 tys.), Szwajcaria (ponad 30 tys.), Portugalia (27 tys.), Szwecja (25 tys.), Irlandia (ponad 22 tys.) oraz Białoruś (ponad 20 tys.). W Polsce liczba zakażeń przekroczyła 15 tys.



Wielka Brytania odnotowała w Europie największą liczbę zgonów z powodu COVID-19 (ponad 30 tys.). Jednak dobowe tempo wzrostu przypadków śmiertelnych od kilku dni tam spada. W kwietniu rejestrowano ponad 1 tys. zgonów dziennie, a obecnie nieco ponad 600. W środę było ich 649. Prawie 30 tys. zgonów odnotowano we Włoszech, a 26 tys. w Hiszpanii.



Na całym świecie jest już ponad 271 tys. zgonów wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 od początku wybuchu pandemii. W przeliczeniu na poszczególne kraje najwięcej jest ich w USA, gdzie zarejestrowano dotąd 77 tys. przypadków śmiertelnych. Stosunkowo najmniej zgonów jest wciąż w Niemczech - 7,4 tys. W sumie jednak najwięcej zgonów odnotowano w Europie - ponad 125 tys.



Poza Europą i USA epidemia rozwija się w Brazylii, gdzie jest już 136 tys. zakażeń i ponad 9 tys. zgonów, w Turcji (odpowiednio 134 tys. i 3,6 tys.), Iranie (103 tys. i 6,5 tys.), Peru (59 tys. i 1,6 tys.) oraz Indiach (57 tys. i 1,9 tys.).



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że COVID-19 rozprzestrzenia się także w Afryce. Jeśli pandemii nie uda się tam powstrzymać, to zdaniem ekspertów WHO, koronawirus SARS-CoV-2 w ciągu roku zaatakuje na kontynencie afrykańskim od 29 do 44 mln ludzi oraz uśmierci od 83 do nawet 190 tys. ludzi.