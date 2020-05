We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły kolejne 243 osoby zakażone koronawirusem. Łączna liczba ofiar Covid-19 w tym kraju to już 30 201. Co ważne, stale spada liczba pacjentów walczących z tą chorobą w szpitalach.

Przechodzień w maseczce ochronnej na jednej z rzymskich ulic /Fabio Frustaci /PAP/EPA

REKLAMA