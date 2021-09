Z powodu zakażeń koronawirusem w przedszkolach i szkołach Warmii i Mazur na kwarantannie przebywa ponad 230 dzieci. Źródłem zakażeń jest niezaszczepiony personel placówek - poinformował PAP dyrektor wojewódzkiego sanepidu Janusz Dzisko.

Zdj. ilustracyjne / Valdemar Doveiko / PAP/EPA

Z powodu zakażeń koronawirusem w szkole i w przedszkolach w powiecie olsztyńskim 71 dzieci trafiło na dziesięciodniową kwarantannę. Źródłem zakażeń był personel i dziecko.

W Elblągu na kwarantannę trafiło 150 uczniów. Okazało się, że nauczycielka pracującą w dwóch szkołach jest zakażona.

W 95 proc. źródłem zakażeń są osoby niezaszczepione. Obecnie w szpitalach na Warmii i Mazurach z powodu Covid-19 przebywa ponad 20 osób, 4 są pod respiratorami - przekazał dyrektor Dzisko. Dodał, że sytuacja w najbliższych tygodniach może się pogorszyć.

Akcja szczepień przebiega na Warmii i Mazurach słabo - przyznał dyrektor sanepidu. Tygodniowo zaszczepić możemy 100 tys. osób, tymczasem zgłasza się dużo mniej. Tygodniowo szczepimy 7 tys. osób - podkreślił.

Są gminy gdzie zaszczepionych jest mniej niż 40 proc. mieszkańców. Są to głównie gminy we wschodniej, mazurskiej części regionu. Najsłabiej szczepienia wypadają w gminie Prostki koło Ełku, gdzie zaszczepionych jest ok. 30 proc. mieszkańców.