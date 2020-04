Prowadzimy postępowania pod kątem rażącego naruszenia procedur w kilku DPS - poinformował szef MS Zbigniew Ziobro. Jak dodał, sprawy tego typu są przedmiotem badania w ramach śledztwa ws. jednej z warszawskich placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Szef MS: Prowadzimy postępowania pod kątem rażącego naruszenia procedur w kilku DPS-ach / Jakub Kaczmarczyk / PAP

We wtorek Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pensjonariuszy jednej z warszawskich placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych poprzez brak zapewnienia właściwej opieki.

Chodzi o prywatny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie. W ubiegłym tygodniu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, po tym, jak personel medyczny tego ośrodka opuścił placówkę, w której znajdują się zakażeni koronawirusem.



Jak podkreślał na piątkowej konferencji prasowej szef resortu sprawiedliwości, ministerstwo "stara się pomagać rozmaitym domom pomocy społecznej w związku z wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia osób tam obecnych z racji wieku".





Ziobro zaznaczył, że jako prokurator generalny podjął decyzję o tym, żeby uruchomić postępowania mające na celu zbadanie, czy w kilku przypadkach nie doszło do "rażącego naruszenia procedur związanych z gwarantowaniem bezpieczeństwa" osób przebywających w takich placówkach. Jak dodał, mowa też o "opuszczeniu tych zakładów przez pracowników".



"Nie możemy godzić się na sytuację, w której osoby powołane do świadczenia opieki nagle znikają i tej opieki nie gwarantują" - mówił. Jak podkreślał, na szczęście są to "odosobnione przypadki" na tle "ogromnej większości bardzo szlachetnych postaw".



"Natomiast w takich wypadkach prokuratura musi pełnić swoją rolę, te postępowania są prowadzone. Pierwsze takie śledztwo zostało zainicjowane na skutek wojewody mazowieckiego" - powiedział.



Poinformował przy tym, że inne tego rodzaju sprawy, w przypadku których służby sanitarne sygnalizują, że istnieje podejrzenie rażącego nieprzestrzegania procedur, również będą przedmiotem badania w ramach śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.





Minister sprawiedliwości podkreślił, że jest "pod ogromnym wrażeniem heroicznej postawy pielęgniarek i lekarzy, którzy opiekują się pacjentami". "Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy w tym trudnym czasie epidemii nie zapominają o etosie pracy i opiece nad chorymi" - dodał.