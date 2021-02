Opieszałość rządu Mateusza Morawieckiego może spowodować paraliż na polskich granicach. Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, wszystko dlatego, że o północy rząd, jak zapowiada, ma wprowadzić nakaz odbycia kwarantanny albo okazania negatywnego wyniku testu dla wszystkich wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji. Problem w tym, że wciąż nie opublikował stosownego rozporządzenia.

/ PAP/Rafał Guz / PAP

To rozporządzenie ma określić, jaki konkretnie wynik testu należy okazać przy wjeździe do Polski.

Nie wiadomo czy to ma być szybki test, czy PCR, czy antygenowy. Nie ma też informacji w jakim języku ten wynik ma być podatny i w jakiej formie.

Nieoficjalnie wiemy, że to ma być test robiony maksymalnie 48 godzin przed wjazdem, że może być dowolny, że wynik ma być w języku polskim albo angielskim. Całość może się zmienić.



W tej sytuacji jeśli turysta, kierowca autobusu albo tira rusza właśnie w trasę i ma po północy wjechać do Polski przez Czechy albo Słowację, to ryzykuje tym, że będzie miał zły test. I na granicy będzie problem. Z winy rządu.

W środę rząd ogłosił, że od soboty wszyscy wjeżdżający do kraju z Czech i Słowacji muszą poddać się kwarantannie. Chyba, że przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa albo zaświadczenie o szczepieniu.

Liczba zakażeń koronawirusem rośnie w ostatnim czasie. W związku z tym minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił zmiany w koronawirusowych restrykcjach. Jedną z nich jest nałożenie obowiązkowej kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji.

Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest negatywny test na Covid-19 - poinformował Niedzielski. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Zwolnione z kwarantanny mają być osoby, które przyjęły już dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19.