"To przelewanie z pustego w próżne" - tak wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska komentuje pismo wojewody mazowieckiego w sprawie wskazania lekarzy ze stołecznych lecznic, do pracy w szpitalu tymczasowym na warszawskim Ursynowie.

Wnętrze Szpitala Południowego na warszawskim Ursynowie / Leszek Szymański / PAP

Dokument trafił do wszystkich dyrektorów miejskich placówek w Warszawie.

Chodzi o oddelegowanie pięciu lekarzy, w tym co najmniej jednego anestezjologa oraz 10 pielęgniarek. Osoby te - wojewoda - chciałby nakazem skierować do pracy w Szpitalu Południowym, w którym przez brak personelu, leczonych jest niewiele ponad 30 pacjentów, choć miało tam być 300 łóżek.

Problem w tym, że w miejskich szpitalach też brakuje personelu, a oddziały są pełne.

Dyrektorzy szpitali mówią mi wprost, czy ja mam zamknąć u siebie oddział, żeby oddać anestezjologa do Szpitala Południowego? Przecież takie podejście nie ma najmniejszego sensu - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.



Służby wojewody tłumaczą, że pismo do wojewodów to na razie tylko prośba, żeby budować pewną bazę medyków, a miasto dostało już listę kilkudziesięciu chętnych do pracy.



Jak ustalił reporter RMF FM być może do końca tygodnia Szpital Południowy powiększy bazę łóżek i będzie przyjmował 60 pacjentów.



Koronawirus w Polsce: Ponad 6 tys. nowych zakażeń. Zmarły 32 osoby

W Polsce odnotowano 6 170 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 32 osoby. To nowe dane, które w poniedziałek podało Ministerstwo Zdrowia.

Od marca ub.r. wykryto ponad 1,8 mln przypadków i zanotowano ponad 45,3 tys. zgonów. W niedzielę resort informował o 13 574 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w sobotę o 14 857, w piątek o 15 829, a w czwartek o 15 250.

W poniedziałek poinformowano: mamy 6 170 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia z województw: mazowieckiego (1289), pomorskiego (715), śląskiego (520), małopolskiego (499), dolnośląskiego (449), podkarpackiego (431), wielkopolskiego (401), lubuskiego (308), kujawsko - pomorskiego (299), łódzkiego (235), warmińsko - mazurskiego (202), zachodniopomorskiego (188), świętokrzyskiego (128), lubelskiego (122), opolskiego (122), podlaskiego (86).