Adam Niedzielski stawia pod znakiem zapytania przyzwolenie na organizację sezonu narciarskiego w Polsce. Ze słów szefa resortu zdrowia wynika, że rząd nie wyklucza ograniczenia działalności wyciągów narciarskich i stoków: a to potwierdza nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy w tej sprawie.

"W tej chwili jest jeszcze za wcześnie, by stanowczo wypowiadać się o planach na ferie" - oświadczył Adam Niedzielski w środę i te słowa potwierdzają, że organizacja sezonu zimowego zależna będzie od rozwoju pandemii koronawirusa.

"Generalnie mamy zdefiniowane bardzo wyraźnie progi, które będą powodowały luzowanie obostrzeń" - zaznaczył również szef resortu zdrowia.

Nieoficjalnie: Rząd może chcieć zablokować start sezonu narciarskiego

Obecnie, przypomnijmy, hotele są zamknięte dla podróżujących turystycznie i rekreacyjnie: otwarte zostaną dopiero wtedy, kiedy spadnie liczba zakażeń SARS-CoV-2.

Kłopot jest również z wyciągami narciarskimi i stokami.

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda , jeśli bilanse nowych zakażeń nie spadną poniżej 10 tysięcy przypadków na dobę, to rząd może zablokować start sezonu narciarskiego.

Chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa: o to, by ludzie np. nie tłoczyli się w kolejkach do wyciągów czy restauracji, by uniknąć tłumów na parkingach.

W turystyce górskiej i narciarskiej pracują setki tysięcy ludzi

Dla branży narciarskiej to ogromny problem, tym bardziej, że już za kilka dni powinno ruszyć - kosztowne przecież - naśnieżanie stoków.

A zimowa turystyka górska i narciarska to potężna gałąź gospodarki i źródło utrzymania dla setek tysięcy ludzi.

Na okres świąteczno-noworoczny, a później ferie, bardzo liczą również - by odrobić straty spowodowane trwającymi od miesięcy obostrzeniami - hotelarze i restauratorzy w górach.