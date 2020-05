Przedsiębiorcy, którzy po wprowadzeniu obostrzeń w ramach walki z koronawirusem znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, szykują się do walki o odszkodowania – informuje “Rzeczpospolita”. "Tysiącom firm działających w branży turystycznej, gastronomicznej, galeriom handlowym, zamkniętym kinom obroty spadły do zera. Nawet jeśli udało im się uzyskać wsparcie z tarczy antykryzysowej, publicznych pieniędzy nie wystarczy, by mieć nadzieję, że przetrwają” – podkreśla dziennik.

Zdj. ilustracyjne /Darek Delmanowicz /PAP

