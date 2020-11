"Biały Dom rozważa zniesienie zakazu wjazdu do USA dla większości podróżnych przybywających z UE, Wielkiej Brytanii i Brazylii' - poinformował Reuters, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji i branży lotniczej.

Podróżujący na lotnisku O'Hare w Chicago / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Jednocześnie utrzymany ma być zakaz wjazdu dla większości osób, przybywających do Stanów Zjednoczonych z Chin i Iranu.

Zniesienie amerykańskich restrykcji, obejmujących UE, uzyskało poparcie członków grupy zadaniowej Białego Domu ds. koronawirusa, a także niektórych agencji federalnych - utrzymuje Reuters.

Prezydent Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie, a termin ewentualnego zniesienia zakazu pozostaje nieznany.



Trump może dalej decydować się na utrzymywanie ograniczeń, argumentując to drugą falę epidemii koronawirusa w Europie. Jedną z potencjalnych przeszkód może być też to, że kraje europejskie prawdopodobnie nie odpowiedzą "zielonym światłem" dla większości Amerykanów na przyjazd na Stary Kontynent.



Reuters pisze, że część urzędników w administracji w Waszyngtonie uważa, że zakazy nie mają sensu, a zniesienie ograniczeń stanowiłoby spory impuls dla borykających się z finansowymi problemami amerykańskich linii lotniczych. Te odnotowały w trakcie epidemii spadek liczby podróży międzynarodowych o 70 proc.



Władze USA ograniczenia na podróże z UE nałożyły w marcu. Zgodnie z nimi, zakazane jest wpuszczenie na terytorium Stanów Zjednoczonych większości osób bez amerykańskiego paszportu, które w ciągu 14 dni przed przylotem do USA przebywały w Strefie Schengen. Departament Stanu USA przewiduje pewne wyjątki, związane z ochroną zdrowia czy bezpieczeństwem narodowym. Obejmują one także niektórych europejskich inwestorów, naukowców, studentów czy dziennikarzy.

Wyjątek dla Illinois i Nowego Jorku

Dziś w Polsce weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.



Zgodnie z nim, rząd do 8 grudnia br. wprowadził zakaz lądowania na polskich lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, a także lądowiskach - samolotów z pasażerami wykonującymi loty międzynarodowe z dziewięciu krajów. Chodzi o: Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię, Stany Zjednoczone Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.