Ministerstwo Zdrowia informuje o 7 008 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 456 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 570 658 zakażonych. Nie żyje 40 177 spośród nich. Niemal połowa Polaków uważa, że rząd Mateusza Morawieckiego nie panuje nad epidemią koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z kolei prawie 40 proc. badanych źle ocenia skuteczność wprowadzonych w naszym kraju obostrzeń epidemicznych. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

- Niemal połowa Polaków uważa, że rząd Mateusza Morawieckiego nie panuje nad epidemią koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z kolei prawie 40 proc. badanych źle ocenia skuteczność wprowadzonych w naszym kraju obostrzeń epidemicznych. Całość sondażu znajdziesz >>>TUTAJ<<<.

- W ciągu ostatnich siedmiu dni w Stanach Zjednoczonych szczepiono dziennie przeciwko koronawirusowi średnio 1,5 miliona osób.

10:54 Testy na koronawirusa

W ciągu doby wykonano ponad 51,6 tys. testów na koronawirusa.











10:40 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 7 008 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 456 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 570 658 zakażonych. Nie żyje 40 177 spośród nich.



10:19 Węgry

Liczba nowych zakażeń koronawirusem na Węgrzech zaczęła ponownie rosnąć. W ciągu ostatniej doby wykryto 1862 nowe przypadki. Według wirusologów powodem jest prawdopodobnie brytyjski wariant SARS-CoV-2.



Już trzeci tydzień z rzędu krzywa epidemiczna na Węgrzech ponownie rośnie po trwającej od początku grudnia tendencji spadkowej. Liczba wykrytych w ciągu ostatniej doby nowych zakażeń była w czwartek największa od 14 stycznia.



Nie spada też liczba zgonów na Covid-19. W ciągu ostatniej doby zmarło 97 osób cierpiących na tę chorobę.

10:17 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 12 227 spośród 27 187 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 267 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 391 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 144 541 osób.

09:50 Szczepionki

Rano do Polski dotarło 141 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, następnie ok. godziny 11 planowana jest dostawa 82 tys. szczepionek Moderny - poinformował PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.



Łącznie dziś ma zostać dostarczonych 223 tys. szczepionek na koronawirusa.

09:12 Kasyna zostaną otwarte

Bary, kawiarnie, restauracje i siłownie pozostają dla gości zamknięte, ale... otworzyć się będą mogły kasyna. Rząd niespodziewania rozszerza katalog instytucji, które dziś od północy będą mogły wznowić działalność.



08:56 Członek misji WHO w Wuhanie o pochodzeniu koronawirusa

Sądzę, że pandemia Covid-19 zaczęła się w Chinach, a koronawirus pochodzi prawdopodobnie od nietoperzy - powiedział australijski mikrobiolog Dominic Dwyer, jeden z uczestników zakończonej niedawno misji pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie.



07:48 Niedzielski: Czeka nas pewien wzrost zakażeń

Stopniowe znoszenie obostrzeń musi mieć miejsce z uwagi na konieczność funkcjonowania gospodarki. To oznacza, że czeka nas pewien wzrost zakażeń koronawirusem, pytanie - jak wielki. Sztuką jest utrzymanie go pod kontrolą, co staramy się cały czas robić - powiedział PAP minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister ocenił, że granica wydolności systemu ochrony zdrowia to poziom 30 tys. nowych przypadków dziennie, z których między 10 a 20 proc. kończy się hospitalizacją.



Jeżeli odmrażamy i uwalniamy różne obszary życia, wzrost liczby zakażeń koronawirusem na pewno będzie. Ważne, żeby był to wzrost, który zmieści się w pewnej granicy tolerancji i nie doprowadzi do rozwoju trzeciej fali - wskazał szef MZ.

07:47 Szczepienia a mutacje koronawirusa

Czy można bezpiecznie opóźnić podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko Covid-19? Pewne dowody wskazują, że krótkie odstępy czasu między aplikacjami są bezpieczne, ale częściowe uodpornienie może przyczynić się do rozwoju nowych niebezpiecznych wariantów koronawirusa - podaje "Scientific American".





07:45 Szczepienia AstraZeneką

Strategia szczepień preparatem AstraZeneca może być inna niż w przypadku Pfizera - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



W przypadku preparatu AstryZeneki, jak się dowiedział "DGP", rząd planuje znacznie dłuższą przerwę między dawkami. Może ona wynosić nawet 10-12 tygodni. To oznacza, że pierwsi nauczyciele drugą szczepionkę otrzymają dopiero na przełomie maja i czerwca - twierdzi gazeta.

07:00 Sondaż ws. epidemii

Niemal połowa Polaków uważa, że rząd Mateusza Morawieckiego nie panuje nad epidemią koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z kolei prawie 40 proc. badanych źle ocenia skuteczność wprowadzonych w naszym kraju obostrzeń epidemicznych.



05:54 Skuteczność szczepionki

Jedna dawka używanych w Wielkiej Brytanii szczepionek przeciw Covid-19 daje 64-65 proc. ochrony przed zachorowaniem, zaś dwie - 79-84 proc. - wynika ze wstępnego raportu na temat ich faktycznej skuteczności, który cytuje w środę dziennik "The Sun".



Raport dotyczy skuteczności szczepionek Pfizera/BioNTech i AstraZeneca wśród osób, którym je podano w czasie prowadzonej obecnie w kampanii szczepień w Wielkiej Brytanii, a nie podczas badań klinicznych. Ma on zostać opublikowany w ciągu najbliższych dni.



05:47 Bawaria

Premier Bawarii Markus Soeder nie wyklucza zamknięcia granicy z Czechami, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, a zwłaszcza jego nowych mutacji.



Jeśli Czechy nie przedłużą swoich restrykcji, będzie jasne, że kraj ten jest obszarem mutacji i sprawa zamknięcia granicy stanie się tematem - powiedział Soeder w programie telewizji publicznej ZDF.



Polityk bawarskiej CSU podkreślił, że dotyczy to także Austrii. Jego szczególne zaniepokojenie budzi rozprzestrzeniający się głównie w austriackim Tyrolu południowoafrykański wariant koronawirusa.



Podczas środowej wideokonferencji kanclerz Angela Merkel i premierzy niemieckich krajów związkowych zdecydowali o przedłużeniu spowodowanego pandemią lockdownu do 7 marca.



05:45 Szczepienia w USA

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Stanach Zjednoczonych szczepiono dziennie przeciwko koronawirusowi średnio 1,5 miliona osób - poinformowałJeff Zients, prezydencki koordynator ds. pandemii.



Według najnowszych danych amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) do tej pory w USA około 32,9 mln Amerykanów otrzymało jedną dawkę szczepionki, a 9,8 mln dwie dawki.