"Na naszych oczach dokonuje się rewolucja technologiczna, rewolucja walki z koronawirusem" - ogłosił na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą prezes spółki ML System Dawid Cycoń. Firma poinformowała, że stworzyłą urządzenie do wykrywania koronawirusa z oddechu.

Urządzenie do wykrywania koronawirusa opracowane przez firmę ML System / Darek Delmanowicz / PAP

Prezes spółki ML System Dawid Cycoń na konferencji w Zaczerniu na Podkarpaciu ogłosił, że firma w kilkadziesiąt dni stworzono urządzenie, które jest w stanie wykryć koronawirusa.



Jesteśmy po wstępnych badaniach, uzyskaliśmy zgodę komisji bioetyki lekarskiej na przejście do fazy badań już na gotowych wymazach, spodziewamy się bardzo szybko wyników w zakresie czułości i wykrywalności urządzenia - wyjaśnił. Wyraził nadzieję, że urządzenie będzie masowe stosowane w zakładach pracy, na lotniskach czy na przejściach granicznych. Podkreślił, że nie będzie wymagało specjalistycznej obsługi.



To urządzenie ma za zadanie diagnozować wirusa wszędzie. Wierzę, że po wdrożeniu do masowej produkcji pokonamy wirusa bardzo szybko nie tylko w skali naszego regionu, ale również w skali całego świata - ocenił Cycoń.

Prezydent Andrzej Duda i urządzenie, które ma wykrywać koronawirusa z oddechu / Darek Delmanowicz / PAP

Dzisiaj zaprezentujemy najnowszy produkt firmy, niezwykły zupełnie, zwłaszcza w dzisiejszych bardzo trudnych czasach, kiedy jesteśmy dotknięci pandemią Covid-19. Szanowni państwo, to jest urządzenie, które wykrywa Covid-19 z oddechu, a również z różnych innych substancji w ciągu mniej niż 10 sekund - mówił na konferencji w Zaczerniu prezydent Andrzej Duda.





Odkrycie tego urządzenia tu właśnie, w podrzeszowskiej firmie (...) jest dzisiaj wielką dumą nie tylko Podkarpacia, ale całej Rzeczypospolitej, a także również i moją. Wierzę w to, że wkrótce po badaniach klinicznych, które w najbliższych dniach się rozpoczną, urządzenie to będzie mogło trafić do masowej produkcji i - mam nadzieję - rozsławi firmę na całym świecie, dlatego że jest to coś, czego do tej pory nie stworzył i nie zaprezentował - o ile mi wiadomo - jeszcze nikt - podkreślał.

Urządzenie do wykrywania koronawirusa / Darek Delmanowicz / PAP