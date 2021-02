Wydajemy rozporządzenie przedłużające dotychczasowe działanie szkół do końca lutego. Klasy I-III szkół podstawowych: nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe w trybie zdalnym - poinformował na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Rozważamy pięć wariantów powrotu do szkół. To zależy m.in. od tego, jakie będą wyniki testów nauczycieli i ilu z nich się zaszczepi - wskazał minister Czarnek. Podkreślił, że tych czynników jest wiele.

Jak podkreślił, "klasy ósme i maturalne bardzo często korzystają i będą nadal korzystały w kolejnych tygodniach z konsultacji indywidualnych i w niewielkich grupach". Organizowane są dla nich sprawdziany i egzaminy próbne - dodał.

Czarnek przekazał, że ministerstwo będzie w najbliższym czasie analizować m.in. liczbę zakażonych wśród testowanych nauczycieli, liczbę pracujących szkół w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, co ma - jego zdaniem - pozwolić w perspektywie dwóch tygodni na podjęcie decyzję dotyczącej przyszłości nauki stacjonarnej w szkołach.





Szczepienia nauczycieli

W piątek rozpoczną się szczepienia pierwszej grupy nauczycieli preparatem firmy AstraZeneca. Na najbliższe trzy dni szczepień szpitale węzłowe oraz punkty podawania preparatu zamówiły 60 tys. dawek szczepionki dla nauczycieli. W tej chwili trwa kontaktowanie się szpitali węzłowych i punktów szczepień ze szkołami. Na poziomie kuratoriów trwa kontakt ze szkołami, żeby weryfikować, jak przebiega ta akcja łącznie placówek z punktami szczepień, natomiast - tłumaczył - Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikuje przebieg akcji ze strony szpitali.

Jak poinformował rząd, z priorytetowych szczepień skorzysta 268 tys. nauczycieli.

W poniedziałek po godz. 8 natomiast zaczną się zapisy na szczepienia dla pozostałych nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich.



Czarnek poinformował, że dla nauczycieli akademickich jest oddzielny system rejstracji. Wyjaśnił, że będzie on analogiczny do tego, który był wcześniej dla nauczycieli.

Zaapelował "do wszystkich, którzy będą chcieli poddać się szczepieniom, oraz tych, którzy byli w pierwszej grupie blisko 440 tys. osób, które rejestrowały się do środy, aby jeżli jeszcze się nie zrejestrowali skorzystali z tej możliwości również w przyszłym tygodni.

W ocenie ministra liczba zgłoszonych do szczepień nauczycieli "to jest efekt odpowiedzialności dyrektorów szkół i środowiska nauczycielskiego, które w zdecydowanej większości chce się poddać szczepieniom po to, żeby powrót do normalności w szkołach mógł zaistnieć".

Nauczanie stacjonarne i nauczanie zdalne

18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, wrócili do nauki stacjonarnej. W dniu powrotu nauka w trybie stacjonarnym prowadzona była 14 383 szkołach podstawowych, tj. w 99,6 proc. z nich. W 9 szkołach podstawowych w klasach I-III odbywała się w trybie zdalnym, a w 51 w trybie mieszanym, gdzie część uczniów uczy się w szkole, a część na odległość.

Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ubiegłego roku.

18 stycznia w trybie stacjonarnym pracowały 15 222 przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego, czyli 99,5 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 28 przedszkoli, a 50 w trybie mieszanym.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie