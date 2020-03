Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła cztery rezolucje - po raz pierwszy w historii w drodze głosowania przez e-mail. Powodem jest epidemia koronawirusa. Siedziba ONZ mieści się w Nowym Jorku, gdzie obecnie jest najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem w USA.

Najwięcej chorych z SARS-Cov-2 zmarło w USA w stanie Nowy Jork. Na poniedziałek wieczór czasu miejscowego odnotowano tu ponad 1,2 tys. zgonów / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Jak donosi agencja AP, w głosowaniu korespondencyjnym przedstawiciele 15 państw członkowskich Rady podjęli decyzję w czterech sprawach. Pierwsza to przedłużenie obecności "błękitnych hełmów" w Darfurze w Sudanie, gdzie doszło do masowych zbrodni przeciwko ludności niearabskiej. Rozpoczęta w 2007 misja pokojowa UNAMID była dotąd jedną z najkosztowniejszych operacji ONZ. Jej mandat został przedłużony do końca maja. Do tego czasu Rada Bezpieczeństwa ma opracować plan wycofania żołnierzy.

Przedłużony o rok został także mandat misji obserwatorów monitorujących przestrzeganie sankcji przeciwko Korei Północnej oraz misji politycznej w Somalii. Na wniosek Chin przegłosowano też rezolucję wyrażającą "poważne zaniepokojenie" oraz potępienie w związku z aktami przemocy zagrażającymi życiu uczestników misji pokojowych ONZ w wielu krajach.

