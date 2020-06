33 119 zakażonych, spośród których zmarło 1 412 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób - wśród nich 41-letnia kobieta. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły, a na początku października studenci wracają na uczelnie. 994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie - przekazał resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii. Według Uniwersytetu Johna Hopkinsa, na całym świecie od początku pandemii stwierdzono ponad 9,4 miliona zakażeń. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji.

- W Polsce do tej pory mamy 33 119 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 412 osób, a wyzdrowiało 18 654. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 974 osób. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób - wśród nich 41-letnia kobieta.

- Od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



- 994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii.

15:36 Wytyczne resortu zdrowia dot. pandemii

Wyborcy muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w lokalach wyborczych i o zachowywaniu odstępu od innych osób. Wchodząc do lokalu, powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a jeśli tego nie planują, przyjść w rękawiczkach. Na prośbę komisji należy odsłonić twarz, aby ułatwić identyfikację.



To niektóre z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które opracowano na nadchodzące wybory prezydenckie.

15:31 Niepokojący wzrost zakażeń w Europie

Ponowny wzrost zakażeń koronawirusem w Europie jest bardzo niepokojący, grozi znów przeciążeniem szpitali - powiedział w czwartek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Europy Hans Kluge podczas wideokonferencji prasowej w Hadze.



15:21 Koronawirus w Bułgarii

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła - poinformowało w czwartek bułgarskie ministerstwo zdrowia. Łącznie liczba zakażonych sięgnęła 4 242.



Pojawiły się opinie, że epidemia, która początkowo w Bułgarii rozprzestrzeniała się wolno, przybiera na sile i niedługo liczba zakażonych przekroczy 10 tys.



Do tej pory na Covid-19 zmarło 209 osób.



15:15 Nowe ognisko koronawirusa w woj. opolskim

W Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu stwierdzono 18 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartek biuro prasowe wojewody opolskiego.



Nowe ognisko COVID-19 powstało w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które sprawuje opiekę nad niepełnosprawnymi kobietami.

15:01 Belgowie zbiednieli przez pandemię

Co piąty Belg powyżej 18. roku życia twierdzi, że jego sytuacja finansowa pogorszyła się od wybuchu pandemii - wynika z badania instytutu naukowego Sciensano. Choć gospodarka Belgii została przywrócona do funkcjonowania, nie można mówić o normalności.



14:54 Koronawirus w Hiszpanii

Władze hiszpańskiego Caritasu ogłosiły w czwartek, że w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa liczba osób zgłaszających się do tej instytucji z prośbą o pomoc materialną zwiększyła się o prawie 80 proc.



14:04 Przedłużony zasiłek opiekuńczy

O kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca wydłużamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8. roku życia - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.



12:22 Toruń

Pięć osób z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól poinformował o kolejnych trzech przypadkach zakażenia w tym miejscu.



Na pozostałe wyniki czekamy - poinformował PAP Mól.



Od początku epidemii w regionie potwierdzono laboratoryjnie 661 przypadków zakażenia. 537 osób wyzdrowiało, a 49 zmarło.





12:17 Apel do pasażerów promu z Nynashamn do Gdańska

Pomorski Sanepid zaapelował do osób podróżujących promem, który 14 czerwca przypłynął z Nynashamn w Szwecji do Gdańska, aby zgłosiły się do lokalnych służb, jeśli poczują się źle. Już na lądzie bowiem u jednego z pasażerów potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna jest teraz leczony w szpitalu w Gdańsku.



Pozostałe osoby, mające kontakt z tą osobą zakażoną, były objęte, zakończonym już, nadzorem epidemiologicznym. To były trzy osoby przebywające w kabinie z tym mężczyzną. Jedna z nich odbyła kwarantannę w ośrodku w Mikoszewie (gmina Stegna, Pomorskie) i jest już u siebie w domu w Szwecji. Po siódmym dniu wynik badania u tej osoby był ujemny. Kolejna osoba była pod opieką inspektora sanitarnego w Iławie (Warmińsko-Mazurskie) i też już ma wynik ujemny - mówi rzeczniczka Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Obuchowska.

Trzecia osoba, która podróżowała w kabinie promu z zakażonym koronawirusem pasażerem to obcokrajowiec, który bezpośrednio po dotarciu do Gdańska udał się w podróż do Bułgarii.



11:33 Łódź

Po prawie dwóch tygodniach VI Komisariat Policji KMP w Łodzi przy ulicy Wysokiej 45 został ponownie otwarty dla mieszkańców. Jednostka była czasowo zamknięta w związku z wykryciem przypadków zakażeń koronawirusem wśród policjantów.



Po przeprowadzeniu dezynfekcji budynku, wykonaniu testów przesiewowych na obecność koronawirusa oraz odbyciu obowiązkowej kwarantanny przez pracowników jednostka wraca do funkcjonowania ograniczonym zakresie - mówi rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka



Z tego powodu zaleca się ograniczenie liczby bezpośrednich wizyt w komisariacie do załatwiania spraw niezbędnych.

11:20 Testy

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 424 tys. 843 próbki pobrane od 1 mln 278 tys. 454 osób - podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano 25,1 tys. testów.



11:19 Afryka

W ciągu doby w Afryce przybyło blisko 10 tys. zakażeń koronawirusem, w tym 5688 przypadków w Republice Południowej Afryki - poinformowały afrykańskie centra kontroli chorób (CDC). Podkreśliło, że rozwój pandemii na kontynencie "bardzo szybko przyspiesza".



W Afryce, która liczy 1,3 mld mieszkańców, wykonano tylko 4 mln testów i prawdopodobnie rzeczywiste liczby dotyczące zakażeń i ofiar śmiertelnych wirusa są znacznie wyższe - podało CDC.



Liczba nowych infekcji w RPA to jak dotąd dobowy rekord; epicentrum pandemii staje się prowincja Gauteng, w której leży Johannesburg, gdzie zdiagnozowano jedną czwartą wszystkich nowych infekcji.



W RPA na Covid-19 zmarło ponad 2,2 tys. osób; w całym kraju stwierdzono dotąd prawie 111,7 tys. przypadków koronawiurusa, czyli ponad jedną trzecią infekcji zdiagnozowanych na kontynencie. W całej Afryce oficjalnie stwierdzono ponad 326 tys. przypadków.

11:01 Kielce

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i przewodniczący rady miasta Kamil Suchański nie są zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Obaj nie muszą już przebywać na kwarantannie.

Samorządowcy, wraz z kilkudziesięcioma pracownikami urzędu: dyrektorami i pracownikami niektórych wydziałów oraz częścią miejskich radnych, zostali skierowani na przymusową izolację po tym, gdy okazało się, że sekretarz miasta Szczepan Skorupski jest zakażony SARS-COV-2.

Wynik testu, który wykonałem po 7 dniach od kontaktu z osobą zarażoną, na obecność koronawirusa - ujemny. Dziękuję wszystkim Wam za całą masę pięknych życzeń i pozytywnej energii - jesteście wspaniali - napisał w mediach społecznościowych Suchański.

Dziś późnym wieczorem otrzymałem tę dobrą wiadomość wraz z informacją, że SANEPID zdejmuje z nas obowiązek kwarantanny. Wszystkim mieszkańcom Kielc oraz osobom z innych rejonów Polski dziękujemy za wiele ciepłych słów. Jednocześnie bardzo proszę - uważajcie na siebie, przestrzegajcie zaleceń sanitarnych, dbajcie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo - przekazał Wenta.

10:34 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 298 nowych przypadkach koronawirusa. Dotyczą one województw: śląskiego (125), łódzkiego (39), mazowieckiego (29), opolskiego (23), podlaskiego (14), podkarpackiego (12), małopolskiego (11), wielkopolskiego (9), kujawsko-pomorskiego (8), świętokrzyskiego (8), dolnośląskiego (6), lubelskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4), pomorskiego (3), lubuskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).



Resort poinformował o śmierci kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem: 61-letnia kobieta z Wrocławia, 4 pacjentów ze Zgierza: 41-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna, 72-letni mężczyzna i 85-letni mężczyzna, 3 pacjentów z Łodzi: 82-letnia kobieta, 83-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 95-letnia kobieta z Poznania, 79-letnia kobieta z Cieszyna, 58-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna z Raciborza, 76-letnia kobieta z Sosnowca, 73-letnia kobieta z Dąbrowy Górniczej, 89-letnia kobieta z Katowic i 79-letnia kobieta Gliwice. Większość osób chorowała też na inne schorzenia.



Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 33 119. Zmarło 1 412 zarażonych.

10:33 Rosja

W Rosji rozpoczęło się przedterminowe głosowanie nad poprawkami do konstytucji / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 7113 zakażeń koronawirusem - podał sztab rządowy. To kolejny dzień, gdy dobowy przyrost przekracza 7 tysięcy. Zmarło 92 pacjentów. Ogółem liczba zakażeń w Rosji wynosi teraz 613 994, liczba zgonów - 8605.



Według statystyk sztabu przypadki śmiertelne stanowią 1,4 proc. wszystkich zakażeń. W mediach zachodnich kwestionowano oficjalne dane o śmiertelności w Rosji wywołanej koronawirusem.



Nadal największa liczba zakażeń wykrywana jest w Moskwie, gdzie w ciągu minionej doby zachorowało 885 osób. Jednocześnie w ostatnich dniach spada liczba infekcji w stolicy.



W Rosji rozpoczęło się przedterminowe głosowanie nad poprawkami do konstytucji. Działają komisje wyborcze, można też oddać głos w domu, a w Moskwie i obwodzie niżnienowogrodzkim - przez internet.



Wyborcy głosujący w lokalach i w domu mają otrzymać maseczki ochronne, rękawiczki i jednorazowe długopisy. Komisje wyborcze zostały wyposażone w termometry. Podwyższona temperatura nie będzie przeszkodą w głosowaniu - taki wyborca zostanie poproszony o oddanie głosu w oddzielnym pomieszczeniu.

10:19 Dane Ministerstwa Zdrowia

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 1974 osoby, pod respiratorem - 74. Wyzdrowiało 18 tys. 654 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 17 tys. 139 osób, a kwarantanną - 92 tys. 409.

10:06 Węgry

Chory na Covid-19 39-letni mężczyzna, cierpiący też na choroby przewlekłe, zmarł na Węgrzech. Ostatniej doby stwierdzono też 9 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Do tej pory na Węgrzech zmarło 577 osób chorych na Covid-19 i wykryto łącznie 4123 zakażenia koronawirusem. 2640 osób już wyzdrowiało.

09:53 Ukraina

994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie - przekazał resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii. Poprzedniego dnia zmarło 16 chorych na Covid-19, a 349 pacjentów wyzdrowiało.



Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie zachorowało 40 008 osób, 1067 zmarło, a 17 758 wyzdrowiało.



Kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (204). Region ten znalazł się tym samym na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby potwierdzonych przypadków od początku pandemii. Wykryto tam 4627 zachorowań, w Kijowie potwierdzono 4613 infekcji, a w obwodzie czerniowieckim - 4531.

09:50 Górnicy

Osiem nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby w śląskich kopalniach węgla kamiennego. We wszystkich górniczych spółkach przybyło znów ozdrowieńców - od środy łącznie 179 osób.



Od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6313 górników z kilkunastu kopalń.



W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w czwartek rano łączna liczba takich przypadków wynosiła 3861 (od środy wzrost o 7).



W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od środy przybył jeden nowy przypadek zakażenia i łącznie jest ich 1862.

09:03 Premier: Koniec z edukacją zdalną

Od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to jest pewna decyzja.

09:00 Kontrole w komunikacji miejskiej. Powodem brak maseczek

Po kilku miesiącach pandemii Polacy przestali nosić maseczki w przestrzeni publicznej. Widać to szczególnie w komunikacji miejskiej. Z tego powodu w Krakowie i Wrocławiu ruszył kontrole policji.

08:50 Edukacja zdalna

Według ponad połowy nauczycieli materiał omawiany podczas zdalnej edukacji należałoby powtórzyć - wynika z badania Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg i Fundacji Orange. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mówią też o pogorszeniu relacji i samopoczucia w porównaniu do czasu sprzed epidemii.

07:57 Testy

Z miliona koreańskich testów na koronawirusa, które Ministerstwo Zdrowia kupiło za 125 mln zł, dotarło do Polski jedynie 150 tysięcy. Nikt ich nie używa, a ich skuteczność jest wątpliwa - twierdzi w czwartkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".

07:05 Niemcy

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zdiagnozowano 630 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 13 zakażonych osób zmarło - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w RFN zakażenie koronawirusem potwierdzono u 192 079 osób. Łącznie zmarło 8927 zainfekowanych osób.



Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 19 nowych zgonach i 587 zakażeniach, a we wtorek o 10 zgonach i 503 infekcjach.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:49 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 5437 nowych zakażeń SARS-CoV-2 oraz 947 zgonów wywołanych Covid-19 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku epidemii zmarły tam 24 324 osoby.



Wszystkich zakażonych jest już w Meksyku 196 847. Od kilku dni średni dobowy przyrost nowych zakażonych przewyższa 5 tys.



Jeśli chodzi o liczbę zakażonych oraz ofiar śmiertelnych to najbardziej tragiczny był 3 czerwca, gdy zmarły łącznie 1092 osoby. Środa była drugim pod względem tak wysokiej ilości zgonów dniem w historii epidemii.



Meksyk jest drugim po Brazylii krajem w Ameryce Łacińskiej pod względem śmiertelności i ilości zakażeń. Na całym świecie więcej ofiar śmiertelnych koronawirus zebrał w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

06:30 Szczepionka

Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, że Polska uzyska szybki dostęp do szczepionki na koronawirusa. Pracujemy nad nią bardzo mocno; być może czeka nas wkrótce piękna niespodzianka - mówił. Z kolei prezydent Andrzej Duda przekazał, że Polscy naukowcy będą współpracować z amerykańskimi nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa.