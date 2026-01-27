W Porannej rozmowie w RMF FM w środę zapytamy Miłosza Motykę, czy grozi nam blackout w przypadku rekordowych mrozów. Dlaczego najbardziej narażone na wzrost opłat za ogrzewanie są osoby korzystające z pomp ciepła?

Miłosz Motyka / Jakub Rutka / RMF FM

Kijów zmaga się z blackoutami i brakiem ogrzewania. Polska uruchamia zasoby państwowe i miejskie, by wesprzeć ukraińską stolicę. Jak duża jest nasza pomoc?

Czy PSL poprze ustawę złożoną przez posłów Konfederacji, która dotyczy zniesienia zakazu udziału w polowaniach osób nieletnich?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.