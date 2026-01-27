W Ustce 44-letni funkcjonariusz SOP zaatakował nożem swoją rodzinę. 4-letnia dziewczynka, mimo reanimacji, zmarła. Ciężko ranne żona i teściowa mężczyzny przebywają w szpitalu. Dlaczego doszło do tej tragedii? Czy będzie kontrola w Służbie Ochrony Państwa? Czy funkcjonariusze, którzy ochraniają najważniejsze osoby w państwie, nie powinni częściej przechodzić badań medycznych i być wnikliwie kontrolowani? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł KO.

Czesław Mroczek / Piotr Mazur / RMF24

Komisja Europejska zaakceptowała polski plan dotyczący wydatkowania pieniędzy na obronność z programu SAFE na kwotę około 44 miliardów euro. Wiceministra Mroczka zapytamy, ile pieniędzy trafi na wsparcie służb mundurowych, takich jak policja, straż graniczna czy SOP?

Porozmawiamy również o fali siarczystych mrozów, która nadchodzi do Polski. Czy służby są przygotowane na atak zimy? Czy będą częstsze kontrole techniczne ciężarówek poruszających się po drogach krajowych i ekspresowych? Zapytamy także o kontrole w schroniskach dla zwierząt.

Sejm w trybie ekspresowym przyjął ustawę o wygaszeniu rozwiązań wynikających z specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji porozmawiamy, czy jest szansa na podpis prezydenta?

