Resort zdrowia poinformował o 407 nowych zakażeniach i 16 kolejnych ofiarach koronawirusa w Polsce. W sumie w Polsce odnotowano 30 195 przypadków zakażenia koronawirusem. 1 272 osoby zmarły. Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, u której zdiagnozowano Covid-19, trafiła do szpitala w Kijowie - poinformowało biuro prezydenta tego kraju. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że ministrowie obrony przyjmą plan operacyjny, by przygotować się na ewentualną drugą falę epidemii koronawirusa.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 407 nowych zakażeniach koronawirusem. 16 osób zmarło.

- W sumie w Polsce odnotowano 30 195 zakażeń. 1 272 osoby zmarły.

- Pekin ponownie wprowadza obostrzenia w związku z falą nowych przypadków w stolicy Chin.

- Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, u którego zdiagnozowano Covid-19, trafiła do szpitala.

- Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków cofnęła zezwolenie na stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu ciężkich przypadków Covid-19. Wielkim zwolennikiem używania tego lekarstwa w terapii jest prezydent USA Donald Trump.



- Na świecie wykryto ponad 8,1 mln zakażeń koronawirusem. Ponad 430 tys. osób zmarło.

15:55 Wielka Brytania zacznie stosować nowy lek na Covid-19

Od wtorku szpitale w Wielkiej Brytanii zaczną stosować deksametazol w leczeniu ciężko chorych pacjentów z Covid-19 - powiedział minister zdrowia Matt Hancock. To efekt przełomowych badań, które udowodniły skuteczność leku - pierwszego potwierdzonego leku na koronawirusa.

Pracujemy z Narodową Służbą Zdrowia, aby włączyć deksametazon do standardowej terpaii przeciwko Covid-19 już od dzisiejszego popołudnia - stwierdził Hancock, dodając, że Wielka Brytania ma obecnie dostęp do 200 tys. dawek leku.

Deksametazon - niedrogi przeciwzapalny lek steroidowy stosowany m.in. w leczeniu reumatyzmu, alergii i chorób skóry - został we wtorek ogłoszony pierwszym lekiem, którego skuteczność przeciw Covid-19 została potwierdzona klinicznie.

15:32 Polacy nadal nie mogą wjeżdżać i przechodzić turystycznymi szlakami na Słowację

Polacy nadal nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się przez terytorium Słowacji. Dotyczy to także turystycznych przejść m.in. w Tatrach - przypomina Tatrzański Park Narodowy (TPN).

W związku z zakończeniem kontroli granicznych związanych z łagodzeniem obostrzeń dotyczących pandemii po polskiej stronie, turyści pytają władze TPN, czy jest już możliwe turystyczne przechodzenie przez granice. Strona słowacka nadal jednak nie zezwala na swobodne przemieszczanie się Polaków po ich terytorium. Dotyczy to również szlaków turystycznych na terytorium Słowacji, które łącza się z polskimi m.in. w Tatrach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi na Słowacji zasadami obywatele polscy nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się przez terytorium Słowacji. Niedozwolony jest wjazd, tranzyt w celach turystycznych i pracowniczych. Powrót do Polski jest możliwy bez ograniczeń, tranzyt do innego państwa UE wymaga uzyskania zgody władz słowackich - brzmi komunikat opublikowany przez TPN.

15:13 NATO przygotowuje się na drugą falę epidemii

Ministrowie obrony państw NATO przyjmą w tym tygodniu plan operacyjny, by przygotować się na ewentualną druga falę pandemii koronawirusa - poinformował we wtorek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.



14:44 Więcej zgonów w czasie epidemii w Wielkiej Brytanii

Od początku epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii zmarło ok. 64,5 tys. osób więcej niż wynosi średnia dla tego okresu z ostatnich pięciu lat, z czego Covid-19 był przyczyną ok. 52 tys. z tych zgonów - wynika z opublikowanych we wtorek danych urzędu statystycznego ONS.

Ale zarówno liczba zgonów powyżej średniej, jak i zgonów z powodu Covid-19 spadła w ostatnim tygodniu objętym statystyką (30 maja-5 czerwca) do najniższego poziomu od początku epidemii.

Jak podał ONS, od początku roku do 5 czerwca włącznie w Anglii i Walii zarejestrowano prawie 307 tys. zgonów, co jest wzrostem o ponad 53,8 tys. w stosunku do średniej dla tego samego okresu roku z lat 2015-2019. Przy czym w ciągu pierwszych 12 tygodni roku, przed pierwszym zgonem z powodu Covid-19, liczba zgonów była o ponad 4 800 niższa od pięcioletniej średniej, a od 13. do 23. tygodnia roku, czyli do 5 czerwca włącznie - była o prawie 58,7 tys. wyższa od średniej.



14:22 Nowy bilans w Bulgarii

W ostatniej dobie stwierdzono w Bułgarii dwa zgony z powodu Covid-19 i 51 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażonych od początku epidemii to 3 341, a ofiar śmiertelnych - 176.

Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba zainfekowanych wśród personelu medycznego - 332. W ciągu minionych 24 godzin zakażenie potwierdzono u jednego lekarza i trzech pielęgniarek.

Resort zdrowia podał, że 54 osoby uznano w ostatniej dobie za ozdrowieńców. W szpitalach w stanie średnim i ciężkim znajdują się 253 osoby, z czego 14 z nich na oddziałach intensywnej terapii. Większość zakażonych nie przejawia symptomów choroby.

14:00 Nowe zakażenia w Indonezji i Singapurze

W ciągu ostatniej doby w Indonezji stwierdzono 1106 nowych infekcji koronawirusem, łącznie odnotowano ich w tym kraju ponad 40 tys. Podobną liczbę zakażeń wykryto w Singapurze, który przygotowuje się do odchodzenia od ograniczeń. Władze Filipin przedłużają kwarantannę.

Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Indonezji - najludniejszym kraju w regionie Azji Południowo-Wschodniej - jest też najwyższy w regionie. Na Covid-19 zmarło tam 2231 chorych, z czego 33 w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Dodano, że infekcję wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u dokładnie 40 400 osób, spośród których 15 703 już wyzdrowiało.

Podobną liczbę zakażeń odnotowano w Singapurze. Według resortu zdrowia tego państwa w ciągu ostatniej doby wykryto 151 spośród łącznie 40 969 infekcji. Żadna z osób, u których w tym czasie potwierdzono zakażenie, nie jest obywatelem lub rezydentem Singapuru. Ośrodkami epidemii w tym kraju pozostają hostele i pomieszczenia sypialne, w których mieszkają migranci zarobkowi.

13:44 Dwa nowe przypadki w Nowej Zelandii

Władze Nowej Zelandii potwierdziły we wtorek dwa nowe przypadki koronawirusa u kobiet, które niedawno przyjechały z Wielkiej Brytanii. Od 24 dni w Nowej Zelandii nie wykrywano żadnej infekcji tym patogenem.

Rząd nowozelandzki zamknął w marcu granice dla prawie wszystkich przybywających, próbując spowolnić rozprzestrzenianie się Covid-19, choroby wywołanej przez koronawirusa.

Przyjeżdżający do Nowej Zelandii są zobowiązani do poddania się 14-dniowej kwarantannie w specjalnie wyznaczonych do tego placówkach. Jednak dwie kobiety, w wieku około 30 i 40 lat, wcześniej opuściły miejsce izolacji w Auckland, aby odwiedzić umierającego rodzica w stolicy kraju Wellington - podaje agencja Kyodo.



13:36 Koniec kwarantanny na Litwie

Na Litwie od środy przestaje obowiązywać kwarantanna związana z epidemią koronawirusa. Noszenie maseczek przestaje być obowiązkowe, w mocy pozostaje wymóg zachowywania bezpiecznego dystansu w przestrzeniach zamkniętych i ograniczenia dotyczące imprez masowych.

Zgodnie z podpisanym we wtorek rozporządzeniem ministra zdrowia Litwy Aurelijusa Verygi po zniesieniu kwarantanny noszenie maseczek ochronnych będzie jedynie zalecane. W przestrzeniach zamkniętych trzeba zachowywać metrową odległość. Sklepy i miejsca rozrywek będą musiały zapewnić środki do dezynfekcji rąk, nie będą tam wpuszczane osoby z katarem, kaszlem, czy problemami oddechowymi.

Do 30 czerwca w imprezach na otwartych przestrzeniach może uczestniczyć nie więcej niż 700 osób, a w zamkniętych przestrzeniach nie więcej niż 150. Od 1 lipca liczba ta wzrośnie odpowiednio do 1000 i 200 osób.

13:32 Bez nowych zakażeń w muzeum w Krakowie

Stabilizuje się sytuacja w Muzeum Narodowym w Krakowie (MNK). U 14 pracowników tej placówki stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ale liczba ta nie rośnie, a u 53 osób testy dały wynik ujemny - poinformowała we wtorek rzeczniczka muzeum Katarzyna Bik.

Na kwarantannie domowej przebywa obecnie 58 pracowników. Niektórzy czekają na wykonanie testów, inni na ich wyniki. Osoby chore przechodzą infekcję lekko lub bez objawów - powiedziała Bik.

13:22 Warmińsko-mazurscy filharmonicy wracają do koncertów

Koncertem z piosenkami z filmowych bajek 3 lipca powracają po przerwie spowodowanej pandemią warmińsko-mazurscy filharmonicy. Od wtorku w gmachu filharmonii można oglądać wystawę fotografii wybitniej polskiej śpiewaczki Marcelli Sembrich-Kochańskiej.

Wznowienie koncertów w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii zapowiedział we wtorek jej dyrektor Piotr Sułkowski.

Idąc za wytycznymi dotyczącymi sanitarnych przepisów, staramy się rozpocząć realizację nowej formuły koncertów w naszej instytucji. Nigdy nie było koncertów w wakacje, a teraz będziemy chcieli nadrobić czas i zorganizować koncerty. Tego, w jaki sposób zostaną one zrealizowane, wszyscy się trochę na nowo uczymy - podkreślił dyrektor Sułkowski.

13:13 Bezrobocie w Wielkiej Brytanii

W czasie zatrzymania gospodarki z powodu epidemii koronawirusa pracę w Wielkiej Brytanii straciło 612 tys. osób, choć w maju proces likwidacji miejsc pracy znacznie zwolnił w porównaniu z kwietniem - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS.

Według wstępnych szacunków ONS, w maju pracę straciło 163 tys. osób, podczas gdy w kwietniu było to 449 tys. osób. Liczba zatrudnionych w firmach spadła tym samym z 29 mln w marcu do 28,4 mln w maju.

ONS zarazem podał, że stopa bezrobocia w okresie trzech miesięcy do kwietnia włącznie pozostała na poziomie 3,9 proc., co zaskoczyło analityków z rynków finansowych, którzy przewidywali jej wzrost do 4,7 proc.

12:59 Portugalia: Tysiące kobiet straciły pracę z powodu kryzysu koronawirusowego

Od marca, kiedy w Portugalii pojawiła się epidemia koronawirusa, do końca kwietnia zlikwidowano w tym kraju prawie 50 tys. miejsc pracy; blisko 90 proc. tych etatów zajmowały kobiety - wynika z danych opublikowanych przez Krajowy Urząd Statystyczny w Lizbonie (INE).



Analizujący statystyki INE dziennik ekonomiczny “Jornal de Negocios" wskazuje, że wraz z nadejściem kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa zwolniono z pracy w Portugalii ponad 44,6 tys. kobiet.



Gazeta twierdzi, że “wysoki rachunek, jaki kobiety płacą za epidemię" jest tylko fragmentem postępującego od kilku lat zjawiska zwalniania kobiet na portugalskim rynku pracy. Odnotowuje, że w Portugalii tylko pomiędzy kwietniem 2019 a kwietniem 2020 roku zlikwidowano 85 tys. etatów, z których 66 proc. należało do kobiet.

12:52

Rząd Niemiec liczy na szerokie dobrowolne korzystanie przez społeczeństwo z udostępnionej we wtorek aplikacji mobilnej, która ostrzega o przebywaniu w pobliżu osoby zakażonej koronawirusem - oświadczył szef urzędu kanclerskiego Helge Braun.

Jej pobranie i wykorzystywanie to mały krok dla każdego z nas, ale wielki krok na rzecz zwalczania pandemii - powiedział Braun. Dodał, że choć nie jest to pierwsza w świecie opracowana w tym celu aplikacja, to jest ona najlepsza, a obywatele mogą zaufać jej wysokiemu standardowi ochrony danych i bezpieczeństwa informatycznego.

Aplikację można było już od wczesnych godzin rannych pobierać z Google Play na telefonach z systemem Android i z App Store na telefonach systemem iOS. Sygnalizuje ona posiadaczowi telefonu komórkowego, że już dłuższy czas przebywa w odległości mniej niż dwóch metrów od potencjalnego źródła infekcji. Jeśli u samego posiadacza potwierdzono nosicielstwo koronawirusa i wprowadził on tę informację do aplikacji, jego telefon ostrzega innych użytkowników o znajdowaniu się w pobliżu osoby zarażonej. Ma to być dla nich bodziec, by sami poddali się testom.

Wbrew wcześniejszym planom, dane kontaktowe nie będą gromadzone centralnie, lecz tylko na smartfonach. Opracowanie aplikacji kosztowało około 20 mln euro.

12:44

Egzamin ósmoklasisty przeniesiono z budynku szkoły podstawowej nr 1 w Świętochłowicach do budynku szkoły podstawowej nr 5. Wszystko z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Poza szkołą podstawową działalność zawiesiło też jedno z przedszkoli oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W każdej z tych placówek zakażenie stwierdzono u jednego z pracowników.

W przedszkolu na kwarantannie jest 13 dorosłych osób, 5 opiekunów oraz 8 pracowników administracji i obsługi, a także 9 dzieci, które miały kontakt z zakażoną osobą.

12:08

Odpowiedź na pytanie o śmiertelność z powodu infekcji nowym wirusem ma kluczowe znaczenie dla planowania odpowiedzi na zagrożenie epidemią. Dlatego właśnie od samego początku pandemii COVID-19 naukowcy starają się ustalić wartość tak zwanego współczynnika śmiertelności z powodu infekcji - IFR. Jak pisze na swej stronie internetowej czasopismo "Nature", po miesiącach zbierania danych, badacze zbliżają się już do rozwiązania tej trudnej zagadki. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że na COVID-19 umiera od pół procent do procenta wszystkich zakażonych koronawirusem osób. Śmiertelność u osób powyżej 65. roku życia może być jednak kilkukrotnie wyższa.

12:05

Obecność koronawirusa u 13 uczestników wesela w Kotfinie (mazowieckie) stwierdziła do tej pory Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie. Po tym, jak na COVID-19 rozchorował się jeden z weselników, przebadano większość ze 130 gości weselnych.



Na weselu w Kotfinie w pow. przysuskim bawiło się 6 czerwca ok. 130 osób - większość z nich, w tym młoda para, pochodziło z leżącego w woj. łódzkim pow. opoczyńskiego. Gdy niedługo po imprezie zachorował jeden z gości, okazało się, że przyczyną choroby jest SARS-CoV-2 i zagrożeni zakażeniem są wszyscy weselnicy.



W sumie badaniami pod kątem koronawirusa objęliśmy 98 osób. Obecnie testowana jest ostatnia grupa - ostateczne wyniki uzyskamy w czwartek. Do tej pory zakażenie wykryto u 13 osób, w tym u jednego dziecka w wieku przedszkolnym, dlatego badania prowadzone są także w przedszkolu. Również ich wynik będzie w czwartek - poinformowała powiatowa inspektor sanitarna w Opocznie Marianna Rożej.

11:46



Rano ruszył portal Ministerstwa Zdrowia, na którym zainteresowane samorządy mogą zamówić środki ochrony - poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ma to ułatwić odpowiednie przygotowanie lokali wyborczych na zbliżające się wybory prezydenckie.

Już 208 zgłoszeń na ten moment wpadło do naszego systemu - oświadczył Cieszyński na konferencji. Zapewnił, że wszystkie zgłoszenia będą realizowane. Będziemy za pośrednictwem urzędów wojewódzkich w ścisłej współpracy z ministrem spraw wewnętrznych i administracji rozdysponowywać te środki ochrony indywidualnej do samorządów. Tak, aby każdy, kto potrzebuje w jakiś sposób uzupełnić swój zapas, mógł to zrobić i mógł zaopatrzyć członków komisji wyborczej, ale także tych, którzy te lokale odwiedzają - podkreślił.

10:38 16 nowych ofiar koronawirusa w Polsce

Resort zdrowia poinformował o 16 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. To pacjenci m.in. z Raciborza, Bolesławca, Warszawy, Poznania i Radomia. Większość z tych osób miała choroby wspólistniejące.



W sumie w Polsce odnotowano 30 195 przypadków zakażenia koronawirusem. 1 272 osoby zmarły.



10:35 407 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

Resort zdrowia poinformował o 407 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Kolejny raz najwięcej z nich - aż 216 - odnotowano w województwie śląskim. Pozostałe przypadki dotyczą następujących województw: łódzkiego (62), mazowieckiego (36), podkarpackiego (13), małopolskiego (12), dolnośląskiego (11), świętokrzyskiego (11), lubelskiego (9), opolskiego (8), wielkopolskiego (8), podlaskiego (7), warmińsko-mazurskiego (6), zachodniopomorskiego (5), pomorskiego (2) i kujawsko-pomorskiego (1).



10:25 Koronawirus w Rosji

193 pacjentów z Covid-19 zmarło w Rosji w ciągu ostatniej. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wynosi teraz w Rosji 7248. Liczba zakażeń wzrosła do 545 458.



Ze szpitali wypisano w ciągu minionych 24 godzin 9767 osób. Ogółem od początku epidemii w Rosji wyleczonych zostało 294 306 osób.



10:02 Nowe dane o wyzdrowieniach i zajętych respiratorach

Ministerstwo zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący walki z koronawirusem. Wynika z niego, że obecnie zajętych jest 1806 łóżek dla pacjentów z Covid-19 i 80 respiratorów. Kwarantanną objęto 95641 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 17261. Liczba osób, które wyzdrowiały to 14654.



09:53 Koronawirus na Węgrzech

Dwie kobiety chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko jedno nowe zakażenie koronawirusem.

Od początku pandemii na Węgrzech zmarło 565 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono w sumie 4077 zakażeń koronawirusem. Ponad 2500 osób uznano już za wyleczone.

W szpitalach przebywa obecnie 255 chorych na Covid-19, z czego 17 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa ponad 7500 osób.

09:50 Kiedy kolejne luzowanie ograniczeń w Polsce?

Na kolejne luzowanie ograniczeń koronawirusowych w Polsce trzeba będzie poczekać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia - ustalili dziennikarze RMF FM.

Rząd chce zobaczyć, jakie skutki przyniesie otwarcie granic i niedawny długi weekend. Na plażach, w parkach i w barach mało kto miał maseczkę, więc ryzyko rozprzestrzenienia koronawirusa jest spore.

Rząd chce w tej sytuacji poczekać na dane. Jeżeli będą dobre, to zamierza m.in. poluzować limity osób w komunikacji miejskiej i dzieci w żłobkach oraz przedszkolach.

09:24 Pierwsza dama Ukrainy w szpitalu

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, u której zdiagnozowano Covid-19, trafiła do szpitala w Kijowie / TOMS KALNINS / PAP/EPA

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, u której zdiagnozowano Covid-19, trafiła do szpitala w Kijowie - poinformowało biuro prezydenta tego kraju. Zapewniono, że jej stan jest stabilny.



Jak sprecyzowano, pierwsza dama cierpi na obustronne zapalenie płuc. Przeprowadzone w poniedziałek testy na obecność w organizmie koronawirusa u prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i dwojga dzieci pary prezydenckiej dały negatywny rezultat.

09:14 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 666 przypadków zakażenia koronawirusem, 11 chorych zmarło, a 275 wyzdrowiało - poinformował resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 32 476, zgonów do 912, a wyleczonych do 14 528.



Kolejny dzień z rzędu najwięcej zachorowań wykryto w obwodzie lwowskim - 139. Od początku pandemii zmarło tam 100 pacjentów z Covid-19.

08:42

W ramach odbudowy gospodarki ze względu na pandemię koronawirusa rząd Kanady, a także władze prowincji i miast chcą ułatwić prowadzenie biznesu w sferze cyfrowej.

Według ocen analityków kanadyjskie firmy są spóźnione, jeśli chodzi o możliwość pełnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej, o około dwa lata w porównaniu z firmami amerykańskimi. Według danych prowincji Ontario, w której mieszka ok. 40 proc. ludności Kanady, ok. 60 proc. małych firm ma swoją stronę internetową, ale tylko 7 proc. przyjmuje płatności online. Tymczasem według danych Interac Corp., firmy obsługującej płatności kartą i internetowe, już w kwietniu wyraźnie widoczne było przestawienie się Kanadyjczyków na zakupy online.

Rząd Kanady przygotowuje program odbudowy gospodarki, choć jeszcze nie ma szczegółów, poza wzmiankami o "zielonej" i "cyfrowej" gospodarce. Jednym z pierwszych widocznych programów wspierających zmiany jest pomoc w nadgonieniu cyfrowych opóźnień.

Minister rozwoju gospodarczego Melanie Joly podkreślała w ostatnich dniach, że to w dużych miastach, takich jak Toronto czy Montreal, firmy ponoszą relatywnie większe koszty kryzysu - ograniczenia sanitarne w prowadzeniu działalności sprawiły, że wiele firm musiało zostać zamkniętych. Jak podkreślała Joly, cytowana przez agencję The Canadian Press, o ile federalne agencje rozwoju zazwyczaj kierowały swoją pomoc głównie do małych firm, o tyle obecnie będą musiały wesprzeć także firmy w śródmieściach dużych ośrodków miejskich. Zwróciła uwagę np. na to, że kanadyjskie firmy w centrach miast nie rozszerzyły akceptowanych form płatności odpowiednio wcześniej.

07:57 Co dalej z bonem turystycznym?

W piątek Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o wprowadzeniu bonu turystycznego - ustalili dziennikarze RMF FM.

Bon turystyczny to jednorazowe, dodatkowe 500 złotych na każde dziecko, do wykorzystania na wakacje czy inny wypoczynek w kraju. Ma wesprzeć rodziny i branżę turystyczną w czasach koronawirusa.

07:52 Koronawirus a uzdrowiska

Strach przed Covid-19 pustoszy uzdrowiska. Na pierwszy turnus nie dojechało ok. 70 proc. pacjentów - informuje "Rzeczpospolita".

Jak mówił w "Rzeczpospolitej" szef uzdrowiska w Rabce-Zdroju Janusz Żebrowski, do sanatorium przyjechało 18 z 46 dzieci poddanych testom (wynik był negatywny, ale rodzice wycofali się z wyjazdu). To niecałe 20 proc. z 88 osób skierowanych przez NFZ. Obawiamy się, że wiele osób nie przyjedzie, bo strach przed zakażeniem nie minął z chwilą odmrożenia. Rezygnują nawet ci z negatywnym wynikiem testu - dodał. Podobne obawy ma Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek, które turnus rozpoczyna 24 czerwca. Jego zdaniem dodatkową przeszkodą jest sama konieczność wykonania testu.

06:56 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 378 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a dziewięć zakażonych osób zmarło - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

W sumie od początku epidemii Covid-19 w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 186 839 osób. Łącznie zmarło 8800 zainfekowanych.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:42 Polski minister finansów o sposobach na pobudzenie gospodarki

Aby rozruszać gospodarkę po kryzysie, chcemy jak najwięcej płynności wpompować w sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - zadeklarował w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister finansów Tadeusz Kościński. Część ekonomistów powie, że powinniśmy obniżyć stawki VAT, jak Niemcy. Ale przecież to rozwiązanie to korzyść dla wszystkich, także bogatszych, którzy nie zwiększą swoich wydatków - dodał. Już obniżyliśmy VAT punktowo, np. do zera w odniesieniu do płynów do dezynfekcji rąk i części wyrobów medycznych. Ale o obniżce wszystkich stawek VAT nie ma dyskusji - tłumaczył.

05:55 Lokale wyborcze poza szkołami? Dyskusja we Włoszech

We Włoszech trwa dyskusja na temat sposobu organizacji przełożonych na jesień wyborów samorządowych i referendum w sprawie zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Pojawił się postulat, by nie urządzać lokali wyborczych w szkołach.

Niepokój szefów władz kilku regionów budzi to, że początek nowego roku szkolnego, przewidziany na 14 września zbiegnie się w czasie z wyborami, które odbędą się według planów 20 września. To oznaczałoby konieczność zamknięcia szkół na kilka dni, by przygotować lokale wyborcze, przeprowadzić wybory, policzyć głosy, a potem zdezynfekować szkolne pomieszczenia.

Do takiego przerwania pracy szkół doszłoby w szczególnym momencie, czyli tuż po ich ponownym otwarciu po epidemii koronawirusa, w wyniku której przez trzy miesiące uczniowie we Włoszech uczyli się w domach.

Rząd proponuje otworzyć szkoły 14 września, a trzy dni później znów je zamknąć w związku z wyborami w dniu 20 września i następnie otworzyć je znów po dwóch dniach pracy komisji wyborczych i nie wiadomo, ilu dniach dezynfekcji - powiedział krytykując ten pomysł szef władz regionu Liguria Giovanni Toti. Jeszcze gorzej będzie w przypadku tych gmin, w których odbędzie się też druga tura wyborów - dodał.

Szef współrządzącej centrolewicowej Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti zaproponował, by nie urządzać głosowania w szkołach.

Znajdźmy inne rozwiązanie - zaapelował Zingaretti, który jest przewodniczącym stołecznego regionu Lacjum. Jego zdaniem, lokale powinny być umiejscowione na przykład w salach sportowych. Chodzi o to, by nie doszło do przerywania nauki. Zdaniem szefa centrolewicy możliwe jest zawarcie porozumienia w tej sprawie z burmistrzami i administracją rządową.

Także inni politycy Partii Demokratycznej podkreślają, że po zamknięciu szkół na trzy miesiące konieczne jest znalezienie innych miejsc na przeprowadzenie głosowania.

Premier Giuseppe Conte komentując apel o wyprowadzenie wyborów z budynków szkolnych, stwierdził, że to "dobry pomysł".

05:45 Dr Grzesiowski o ryzyku nawrotu epidemii i unikaniu "czterech zet"

"Czynniki ryzyka nawrotu epidemii: iluzja pokonania wirusa, propaganda sukcesu, duże skupiska ludzi bez zabezpieczeń i dystansu w kościołach, na wiecach wyborczych, na stadionach, w salach konferencyjnych, na weselach i imprezach masowych. Nie bądźmy naiwni. Natura zwycięży" - napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego.



Grzesiowski zalecił też unikanie "czterech zet". "1) zbyt bliskiego kontaktu (mniej niz 2 m), 2) zamknietych pomieszczeń (bez dopływu świeżego powietrza), 3) miejsc źle wentylowanych 4) miejsc zatłoczonych. Jeśli nie chcesz dać się zarazić noś maskę w tłumie, zachowuj bezpieczny dystans i często myj ręce" - radził ekspert.





05:20 Decyzja USA ws. hydroksychlorochiny

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków cofnęła zezwolenie na stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu ciężkich przypadków Covid-19. Wielkim zwolennikiem używania tego lekarstwa w terapii jest prezydent USA Donald Trump.



Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków stwierdziła, że w oparciu o nowe dowody nie można dłużej utrzymywać, iż doustne preparaty hydroksychlorochiny i pokrewnego leku chlorochiny mogą być skuteczne w leczeniu chorób układu oddechowego, wywołanych przez wirus SARS-CoV-2.



"Nie ma dalej sensu wierzyć, że doustne podawanie hydroksychlorochiny i chlorochiny jest skuteczne w leczeniu Covid-19" - zaznaczyła w komunikacie szefowa pionu naukowego FDA Denise Hinton. "Nie ma również sensu sądzić, że znane i potencjalne korzyści z leczenia tą metodą przewyższają znane i potencjalne ryzyko wystąpienia groźnych skutków ubocznych" - dodała.



28 marca agencja FDA wydała zezwolenie na stosowanie w leczeniu chorych na Covid-19 hydroksychlorochiny, leku przeznaczonego dla chorych na malarię. W maju do stosowania tego lekarstwa przyznał się Trump, który oświadczył, iż "ewentualna korzyść z leczenia przewyższa względne ryzyko".



05:15 Ponad 600 nowych ofiar koronawirusa w Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 20 653 przypadki nowych zakażeń i 627 zgonów wywołanych przez Covid-19.

Całkowita liczba zakażeń sięga w Brazylii obecnie 888 277. Łącznie z powodu Covid-19 w kraju tym zmarło już 43 959 osób. Brazylia wysunęła się na drugą pozycję po Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i zgonów. W ocenie ekspertów, na świecie zarejestrowano dotąd ponad 8 mln zakażeń - 25 proc. z nich dotyczy zaś Stanów Zjednoczonych.

Według wielu specjalistów, rzeczywista liczba infekcji w Brazylii jest znacznie wyższa. W kraju przeprowadzanych jest zbyt mało testów, aby możliwe było oszacowanie realnej skali epidemii - podkreślają eksperci.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wciąż bagatelizuje zagrożenie stwarzane przez koronawirusa, atakując m.in. gubernatorów stanów, których oskarża o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".