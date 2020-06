25 turystów z Niemiec i Szwajcarii, którzy przylecieli na Baleary bez odpowiedniego zezwolenia zostało odesłanych do swoich krajów - przekazały hiszpańskie władze. Portugalia informuje o 16 infekcjach wśród uczestników nielegalnej imprezy.

Hiszpania odsyła 25 turystów, w Portugalii 16 infekcji po nielegalnej imprezie. Zdjęcie ilustracyjne / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Służby epidemiologiczne Hiszpanii poinformowały, 10 obywateli Niemiec oraz 15 obywateli Szwajcarii, którzy przylecieli w poniedziałek na Majorkę w ramach testowego projektu turystycznego, nie zostało wcześniej upoważnionych do wzięcia w nim udziału. Turyści zostali odesłani z powrotem do swoich krajów.



Projekt tzw. korytarza turystycznego łączącego Baleary z Niemcami ruszył w poniedziałek i ma umożliwić jeszcze w czerwcu wypoczynek 10 tys. urlopowiczów, którzy do Hiszpanii przybędą lotami czarterowymi. Aby spędzić wakacje na archipelagu, turyści muszą się jednak wcześniej znaleźć na liście osób upoważnionych do wzięcia udziału w programie.





Ministerstwo zdrowia Hiszpanii we wtorkowym komunikacie poinformowało, że od dziesięciu dni liczba zgonów na Covid-19 pozostaje niezmienna i wynosi 27 136. Dodało, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 219 nowych infekcji, a od początku epidemii odnotowano ich łącznie 244 328.



Z kolei portugalski resort zdrowia podał we wtorek, że w ciągu ostatnich 24 godzin bilans epidemii powiększył się o dwie ofiary i 300 nowych zakażeń. Koronawirusem zakaziło się tam w sumie 37 336 osób, spośród których 1 552 zmarło.



Chociaż w dalszym ciągu najwięcej ognisk epidemii zlokalizowanych jest w aglomeracji Lizbony, to we wtorek po południu władze medyczne potwierdziły 16 nowych infekcji, zdiagnozowanych u uczestników nielegalnej imprezy w Lagos, w turystycznym regionie Algarve na południu kraju.